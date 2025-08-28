بهشت گردشگری فارس اسیر ترافیک و آوار زباله

به گزارش خبرنگار ایلنا، منطقه‌ای که به‌عنوان نخستین «منطقه ویژه گردشگری کشور» معرفی شد و قرار بود ویترین ملی اکوتوریسم ایران باشد، امروز با تهدیدهایی دست‌به‌گریبان است که فرصت‌های طلایی آن را به حاشیه رانده است.

سپیدان به جای آنکه از حضور میلیون‌ها گردشگر به توسعه زیرساخت‌ها، رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی برسد، بخش زیادی از توان مالی‌اش را صرف جمع‌آوری و انتقال زباله می‌کند؛ هزینه‌ای چندین میلیارد تومانی که نه از محل بودجه‌های حمایتی بلکه مستقیماً از جیب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مردم پرداخت می‌شود.

هنچنین ساعت‌ها معطلی در صف خودروها، گردشگری را از تجربه‌ای لذت‌بخش به خاطره‌ای پرتنش بدل کرده است. در همین حال، نبود زیرساخت‌های اقامتی و خدمات عمومی کافی، فشار مضاعفی بر طبیعت و جامعه محلی وارد می‌کند.

سپیدان امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند تصمیمات فوری برای ساماندهی گردشگری است. اگر طبیعت بکر و مردمان این دیار همچنان بار مشکلات را به‌تنهایی به دوش بکشند، این نگین سبز جنوب ایران به‌جای فرصت، به تهدیدی برای آینده گردشگری فارس و کشور بدل خواهد شد.

نماینده مردم سپیدان و بیضا در مجلس شورای اسلامی، با انتقاد شدید از بی‌توجهی مسئولان استانی نسبت به زیرساخت‌های گردشگری این شهرستان گفت: سپیدان سالانه میزبان بیش از ۵ میلیون گردشگر از شیراز و استان‌های جنوبی کشور است، اما نتیجه این حجم عظیم گردشگری برای مردم منطقه چیزی جز هزینه جمع‌آوری زباله، ترافیک سنگین و تخریب طبیعت نبوده است. سپیدان زیر بار گردشگران له شده، بی‌آنکه کوچک‌ترین بهره‌ای نصیب مردم شود.

ویترین ملی یا شهرستان فراموش‌شده؟

اکبرپور با اشاره به جایگاه سپیدان به‌عنوان نخستین منطقه ویژه گردشگری کشور افزود: سپیدان ویترین و منظر جمهوری اسلامی در حوزه گردشگری طبیعی و اکوتوریسم است. میلیون‌ها گردشگر داخلی و خارجی هر ساله چهره واقعی ایران را از این جغرافیا نظاره می کنند. پس نگاه به سپیدان هم باید ملی باشد، نه در حد یک شهرستان کوچک. متأسفانه مسئولان استانی این نگاه را ندارند و این ناعادلانه است.

بار مالی سنگین بر دوش مردم

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هزینه‌های مدیریت پسماند گردشگری در سپیدان را سالانه چندین میلیارد تومان دانست و تأکید کرد: این هزینه‌ها از جیب شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مردم پرداخت می‌شود، بدون اینکه حتی یک ریال بودجه حمایتی اختصاص یابد. بودجه عمرانی و فرهنگی شهرستان به جای توسعه، صرف جمع‌آوری زباله و انتقال آن به شیراز می‌شود و مردم از خدمات زیربنایی محروم مانده‌اند.

ترافیک نفس‌گیر مسیر شیراز – اردکان

اکبرپور همچنین به ترافیک فلج‌کننده مسیر شیراز – اردکان در تعطیلات اشاره کرد و گفت: این حق مردم فرهیخته شیراز و دیگر استان‌ها نیست که برای چند روز تعطیلی با خانواده، ساعت‌ها در ترافیک جاده‌ای گرفتار شوند. این وضعیت زیبنده فارس و مردمش نیست.

دعوت به بازدید میدانی مدیران در سپیدان

وی با دعوت از مسئولان استانی برای حضور میدانی در سپیدان طی ایام تعطیلات خاطرنشان کرد: تنها با دیدن شرایط از نزدیک می‌توان ابعاد مشکلات شهرستان را درک کرد. اگر زیرساخت‌های اقامتی، راه‌های دسترسی، خدمات عمومی و امکانات ارتباطی فوراً ساماندهی نشود، سپیدان به جای فرصت، به تهدیدی برای گردشگری استان و کشور تبدیل خواهد شد.

مطالبه از رسانه‌ها و فعالان اجتماعی

اکبرپور در پایان از رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و نهادهای مردمی خواست صدای مردم سپیدان باشند و افزود: نباید اجازه داد سپیدان، این نگین گردشگری جنوب کشور، بیش از این قربانی بی‌توجهی‌ها شود. سپیدان یک میزبان برای همه مردم فارس، شیراز و بویژه جنوب ایران است که خواست این مردم این شهرها هم تسریع در راه اندازی و بهبود زیرساخت های مرتبط با گردشگری شهرستان است.

