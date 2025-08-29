تنش آبی در 830 روستای اردبیل

مسعود خیرجو با حضور در دفتر ایلنا با بیان اینکه 830 روستا در استان اردبیل دچار تنش آبی است، اظهار کرد: ذخیره آب در پشت سدیامچی با توجه به کمبود بارندگی ها نسبت به سال گذشته مثبت است.

وی ادامه داد: ۲۲ میلیون متر مکعب آب در پشت این سد ذخیره شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ میلیون متر مکعب افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه 59 درصد مصرف کنندگان آب خوش مصرف هستند، گفت: 481 هزار واحد دریافت کننده و مشترک مصرف آب شرب شهری و 124 هزار واحد روستایی داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل 13 درصد هدر رفت آب را از شبکه آبرسانی یادآور شد و افزود: طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر اردبیل انجام شده و در ماه های آینده تصفیه خانه مدرن تحویل خواهیم داد.

خیرجو با تاکید بر اینکه در تلاش برای بالا بردن گوارایی آب هستیم، بیان کرد: هر پروژه ای که ردیف ملی بگیرد باید پیوست زیست محیطی و پدافندی داشته باشد.

وی گفت: از مجموع یک هزار و ۷۴۳ روستا، هزار و 23 روستا تحت پوشش شبکه آبفا هستند. 324 میلی متر بارش داشتیم که با نسبت به سال های قبل تر 60 میلی متر کاهش بارندگی داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل به وظیفه خطیر اصحاب رسانه در راستای اطلاع رسانی اشاره کرد و گفت: انتقال اطلاعات به مردم وظیفه اصلی رسانه ها است.

انتهای پیام/