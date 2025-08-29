خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل شرکت آبفا استان خبر داد؛

تنش آبی در 830 روستای اردبیل

تنش آبی در 830 روستای اردبیل
کد خبر : 1678623
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل گفت: 830 روستا در استان اردبیل دچار تنش آبی است.

مسعود خیرجو با حضور در دفتر ایلنا با بیان اینکه  830 روستا در استان اردبیل دچار تنش آبی است، اظهار کرد:  ذخیره آب در پشت سدیامچی با توجه به کمبود بارندگی ها نسبت به سال گذشته مثبت است.

وی ادامه داد: ۲۲ میلیون متر مکعب آب در پشت این سد ذخیره شده که نسبت به مدت مشابه پارسال ۵ میلیون متر مکعب افزایش داشته است.

وی  با اشاره به اینکه 59 درصد مصرف کنندگان آب خوش مصرف هستند، گفت:  481 هزار واحد  دریافت کننده  و مشترک مصرف آب شرب شهری و 124 هزار واحد روستایی داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل  13 درصد هدر رفت  آب  را از شبکه آبرسانی یادآور شد و افزود:  طرح ارتقای تصفیه خانه فاضلاب شهر اردبیل  انجام شده و   در ماه های آینده تصفیه خانه  مدرن تحویل خواهیم داد.

خیرجو  با تاکید بر اینکه  در تلاش برای بالا بردن گوارایی آب هستیم،  بیان کرد:  هر پروژه ای  که ردیف ملی بگیرد باید پیوست زیست محیطی و پدافندی داشته باشد.

وی گفت: از مجموع  یک هزار و  ۷۴۳ روستا، هزار و 23  روستا تحت پوشش شبکه آبفا هستند.  324 میلی متر بارش داشتیم که با نسبت به سال های قبل تر 60 میلی متر کاهش بارندگی داریم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اردبیل به  وظیفه خطیر اصحاب رسانه در راستای اطلاع رسانی اشاره کرد و گفت:  انتقال اطلاعات به مردم وظیفه اصلی رسانه ها است.

انتهای پیام/
خبرنگار : نسرین آذرکیش
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش