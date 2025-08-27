بذری:
گردشگری سرعین شایستگی تبدیل شدن به منطقه آزاد گردشگری را دارد
رئیس شورای شهر سرعین در آیین افتتاح پروژه های هفته دولت سرعین بر لزوم توسعه زیرساختهای گردشگری و شهری در این شهرستان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، جعفر بذری با تشریح برخی مشکلات فعالان گردشگری اظهار کرد: تقویت زیرساختهای اقامتی و ایجاد هتلهای باکیفیت و ستارهبالا میتواند نقش مهمی در جذب و ماندگاری گردشگران داشته باشد.
وی با اشاره به ضرورت بهرهگیری از دیپلماسی فعال برای توسعه اقتصاد گردشگری، خواستار بازگشایی مرزها و راهاندازی خط هوایی اردبیل – باکو شد و افزود: «این اقدام میتواند زمینه حضور سالانه بیش از دو میلیون گردشگر سلامت در استان را فراهم کند.
رئیس شورای شهر سرعین همچنین پیشنهاد تبدیل سرعین به منطقه آزاد گردشگری را مطرح کرد و آن را اقدامی اثرگذار در رونق صنعت گردشگری دانست.
بذری در ادامه سخنان خود به برخی از مطالبات و مشکلات شهری اشاره کرد و گفت: تعیین تکلیف پروژههای بلاتکلیف طلایهداران (ساریسو)، سولان، آلوارس مهرگان و شهرک ویلایی مبشر، تخصیص زمین برای احداث پارک جنگلی تا پایان دوره ششم شورا، بازنگری در طرح تفصیلی شهر، پیگیری روند احداث بیمارستان و جذب منابع مالی برای اجرای آن را از نیازهای اساسی سرعین به شمار میرود.
وی همچنین واگذاری مسیر سرعین – سهراه به مدیریت شهری را اقدامی مهم در راستای ارتقای کیفیت خدمات گردشگری دانست و تأکید کرد این اقدام میتواند در ایجاد مسیر گردشگری جذاب و سازمانیافته در بدو ورود به شهر سرعین نقش مؤثری ایفا کند.
وی افزود: با مدیریت مناسب این مسیر، علاوه بر بهبود دسترسی گردشگران به جاذبهها، میتوان تجربهای منظم و مطمئن از نخستین لحظات ورود به شهر برای آنان فراهم کرد.
این موارد با استقبال استاندار اردبیل همراه شد و قول پیگیری جدی و حمایت از اجرای این درخواستها را داد.
در این مراسم، هتل مادر سرعین نیز با سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی افتتاح و به بهرهبرداری رسید.