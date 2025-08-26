چهارمحال و بختیاری به بالگرد اطفای حریق نیاز فوری دارد

به گزارش خبرنگار ایلنا، محسن کریمی عصر امروز در نشست شورای اداری استان که با حضور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور برگزار شد، اظهار داشت: چهارمحال و بختیاری با وسعت ۱۶ هزار کیلومتر مربع یکی از بکرترین و غنی‌ترین مناطق کشور از نظر تنوع زیستی، اکوسیستم‌های کوهستانی، جنگل‌های زاگرسی و ظرفیت‌های گردشگری است.

وی با بیان اینکه ۱۵.۴ درصد از مساحت استان تحت مدیریت محیط زیست قرار دارد افزود: ۹ منطقه شامل ۶ منطقه حفاظت‌شده، یک پارک ملی، یک پناهگاه حیات‌وحش و یک اثر طبیعی ملی در این استان واقع شده است.

کریمی وجود ۹ تالاب کوهستانی منحصر به‌فرد و ذخیره‌گاه زیست‌کره تنگ‌صیاد – سبزکوه را از دیگر ظرفیت‌های طبیعی استان برشمرد و گفت: این استان با دارا بودن بیش از ۱۳۶۰ گونه گیاهی و ۵۴۰ گونه جانوری، از تنوع زیستی قابل توجهی برخوردار است.

مدیرکل محیط زیست استان چهارمحال و بختیاری در بخش دیگری به دستاوردهای شش‌ماهه اخیر اشاره کرد و کسب رتبه برتر کشوری در پنجره واحد زمین، ثبت جهانی تالاب بین‌المللی گندمان و انتخاب موزه تاریخ طبیعی استان به‌عنوان موزه برتر کشور در دو سال متوالی را از جمله این موفقیت‌ها عنوان کرد.

کریمی از آغاز پذیرش دانش‌آموزان محیط‌بان در دو هنرستان از مهرماه امسال خبر داد و گفت: این اقدام گامی مهم در تربیت نیروهای متخصص برای آینده محیط زیست کشور است.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجام‌شده، راه‌اندازی سامانه پایش آنلاین، نصب دوربین‌های دید در شب و استفاده از برق خورشیدی در پاسگاه‌ها را از جمله این اقدامات برشمرد.

کریمی در پایان با تأکید بر لزوم تخصیص بالگرد چندمنظوره برای مدیریت بحران، خواستار تسریع در اجرای طرح جامع پسماند و رسیدگی قضائی به موضوع آلودگی نفتی ناشی از خط لوله مارون شد.

