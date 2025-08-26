خبرگزاری کار ایران
مدیرکل امور اقتصادی استان مرکزی خبر داد:

ایجاد 2599 اشتغال جدید با پرداخت تسهیلات تبصره 18 در استان

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به اشتغال ایجاد شده از طریق تسهیلات تبصره 18 بودجه 1401 اشاره کرده و گفت: پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 ایجاد اشتغال برای 2599 نفر را به همراه داشت.

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: در دوره فعالیت دولت چهاردهم، تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 در استان با اعطای تسهیلات به تعداد 617 عنوان طرح مصوب به ارزش 10 هزار و 979 میلیارد ریال معادل 93 درصد اعتبار تخصیصی پایان یافت.

وی با یادآوری آغاز پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 در سال جاری، ادامه داد: تا اواسط مرداد ماه سال جاری به تعداد 152 عنوان طرح مصوب رقمی بالغ بر 4031 میلیارد ریال تسهیلات معادل 38 درصد اعتبار تخصیصی پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی به مزایای تسهیلات تبصره 18 بودجه 1402 اشاره کرده و اظهار داشت: پرداخت تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 در ایجاد اشتغال و احیای واحدهای تولیدی راکد و زیان دیده در استان، تأثیر چشمگیری داشته است.

بر اساس قانون بودجه کشور، تسهیلات تبصره 18 به منظور رشد و پیشرفت استان‌های کشور از طریق ارتقاء بهره­‌وری و توسعه در حوزه سرمایه­‌گذاری­‌ها، تکمیل واحدهای نیمه‌تمام و ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی بر پایه آمایش سرزمین و همچنین حمایت از پروژه‌های دانش‌بنیان و پیشران و بسط و عدالت سرزمینی جهت ایجاد و افزایش تولید، اشتغال و کارآفرینی و ارتقاء رشد اقتصادی اختصاص می‌یابد.

