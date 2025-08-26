خبرگزاری کار ایران
استاندار مرکزی:

بهره‌برداری از 61 پروژه در شهرستان کمیجان با 3400 میلیارد ریال اعتبار

استاندار مرکزی گفت: 61 پروژه با 3400 میلیارد ریال اعتبار همزمان با هفته دولت در شهرستان کمیجان به بهره‌برداری رسید. این طرح‌ها شامل واحدهای مسکونی ویژه محرومان، نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس، مدرسه 2 کلاسه و تعدادی پروژه آموزشی است که اجرای این پروژه‌ها خدمات در نقاط روستایی ارائه می‌شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی زندیه‌وکیلی در مراسم بهره‌برداری از پروژه‌های شهرستان کمیجان به مناسبت هفته دولت، افزود: بهره‌برداری متمرکز 9 واحد مسکونی کمیته امداد امام خمینی با 55 میلیارد ریال اعتبار، 43 واحد مسکونی با 64 میلیارد ریال اعتبار، از جمله پروژه‌های بهره‌برداری شده در این شهرستان بود.

وی ادامه داد: همچنین مدرسه خیرساز 2 کلاسه در روستای سلوکلو، نیروگاه خورشیدی کوچک مقیاس در روستای فامرین، بهره‌برداری از 8 کیلومتر پروژه تعریض جاده کمیجان، سمقاور و خنجین با 2000 میلیارد ریال اعتبار، از دیگر پروژه‌هایی است که در شهرستان کمیجان همزمان با هفته دولت به بهره‌برداری رسید.

استاندار مرکزی به فرصت‌های شغلی که با بهره‌برداری از پروژه‌های مذکور در شهرستان کمیجان ایجاد شده است اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: با بهره‌برداری از این پروژه‌ها برای 700 نفر فرصت اشتغال به طور مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده است.

