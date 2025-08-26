به گزارش ایلنا، سید محمد جمالیان در با اشاره به نشست اخیر خود با وزیر نیرو در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه‌های استان مرکزی، افزود: برای اجرای فاز نخست طرح مدیریت تنش آبی اراک شامل حفر و تجهیز 30 حلقه چاه، خطوط انتقال و مدیریت فشار شبکه، حداقل 3965 میلیارد ریال اعتبار نقدی نیاز است.

وی با اشاره به اینکه در این نشست به وزیر نیرو مجموعه‌ای از مسائل و مطالبات حیاتی حوزه آب و برق استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت و بر لزوم اقدام فوری برای حل آنها تأکید شد، ادامه داد: رفع مشکلات زیرساختی آب و برق و کاهش آلودگی نیروگاه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در پایداری زندگی مردم و توسعه اقتصادی دارد.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب به مسائلی که در نشست مذکور در حوزه زیرساخت‌های برق به آنها پرداخته شده اشاره کرده و اظهار داشت: در نشست با وزیر نیرو به نیازهای زیرساختی حوزه برق در استان مرکزی اشاره شده و بر ضرورت تأمین 700 دستگاه کلید هوشمند به ارزش 3000 میلیارد ریال تأکید شده است.

جمالیان به دیگر نیازهای حوزه‌های زیرساختی برق اشاره داشته و تصریح کرد: خرید 24 دستگاه بالابر به ارزش 4800 میلیارد ریال، 24 خودروی عملیاتی کمک‌دار به ارزش 1000 میلیارد ریال و ژنراتورهای سیار برای هر شهرستان به ارزش 800 میلیارد ریال از دیگر الزامات مدیریت پایدار شبکه برق استان است.

وی توسعه انرژی‌های نو را از اولویت‌های استان مرکزی برشمرد و بیان داشت: اعطای تسهیلات بانکی ویژه برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی می‌تواند زمینه، تحقق هدف 5000 مگاوات انرژی خورشیدی در 3 سال آینده را در استان فراهم کند. چرا که تنها راهکار پایدار در مدیریت ناترازی انرژی است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب همچنین اجرای طرح هوشمندسازی مشترکین پرمصرف برق را ضروری دانست و تأکید کرد: تعویض 18 هزار کنتور پرمصرف برق با کنتورهای هوشمند، به 1800 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد و در صورت تأمین اعتبار می‌تواند تا دهه فجر سال جاری به بهره‌برداری برسد.

جمالیان ابراز داشت: یکی دیگر از محورهای مهم مطرح‌شده در این نشست، استفاده از سوخت LPG در نیروگاه حرارتی شازند بود. طرحی که با توجه به آمادگی کامل پالایشگاه نفت امام خمینی شازند، همکاری دستگاه‌های استانی و مجوز وزارت نفت، در حال ورود به فاز اجرایی شده است.

وی بر حمایت وزیر نیرو برای شتابدهی در فرایند اختصاص سوخت LPG به نیروگاه حرارتی شازند تأکید داشته و اضافه کرد: امیدواریم با حمایت وزارت نیرو و شتاب در عملیات اجرایی، نیروگاه شازند پیش از آغاز فصل سرد بدون استفاده از سوخت مازوت و با ترکیب سوخت‌های LPG و گاز طبیعی وارد مدار بهره‌برداری شود.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب به دیگر موارد مطرح شده در نشست با وزیر نیرو اشاره کرده و گفت: لزوم توجه به معیشت کارکنان صنعت آب و برق، اصلاح قوانین بیمه، بازنشستگی، اضافه‌کار، فوق‌العاده تخصص و ایجاد امنیت شغلی برای نیروهای متخصص این حوزه از دیگر مواردی بود که در این نشست مطرح شد.

