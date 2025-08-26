افتتاح ۳ پروژه عمرانی با اعتبار ۲۷ میلیارد تومانی در صومعه سرا

به گزارش ایلنا از صومعه سرا، همزمان با سومین روز هفته دولت بعد از ظهر سه شنبه ۳ پروژه عمرانی مدیریت شهری شهرداری صومعه‌سرا با اعتبار بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان، با حضور فرماندار شهرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرستانی و شهروندان، به صورت متمرکز در خیابان المهدی این شهر به بهره‌برداری رسید.

«حمید رضایی» فرماندار صومعه‌سرا در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار، اعضای شورای اسلامی و همکاری مردم فرهنگ‌دوست شهرستان، بر ضرورت پیگیری و ارتقا خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.

«میثم کیانی‌فر» شهردار صومعه‌سرا نیز با تشکر از حمایت‌های فرماندار و مسؤولان استانی و شهرستان و صبر و همراهی شهروندان در مسیر توسعه شهری، بیان داشت: پروژه‌های افتتاح شده شامل آسفالت معابر، پیاده‌روسازی و اقدامات عمرانی دیگر است که برای اجرای آن‌ها اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

انتهای پیام/