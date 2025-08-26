خبرگزاری کار ایران
افتتاح ۳ پروژه عمرانی با اعتبار ۲۷ میلیارد تومانی در صومعه سرا

افتتاح ۳ پروژه عمرانی با اعتبار ۲۷ میلیارد تومانی در صومعه سرا
کد خبر : 1678491
همزمان با سومین روز هفته دولت سه پروژه عمرانی مدیریت شهری با اعتبار ۲۷ میلیارد تومانی در صومعه سرا به بهره برداری رسید.

به گزارش ایلنا از صومعه سرا، همزمان با سومین روز هفته دولت بعد از ظهر سه شنبه ۳ پروژه عمرانی مدیریت شهری شهرداری صومعه‌سرا با اعتبار بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان، با حضور فرماندار شهرستان، معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از مدیران شهرستانی و شهروندان، به صورت متمرکز در خیابان المهدی این شهر به بهره‌برداری رسید.

«حمید رضایی» فرماندار صومعه‌سرا در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های شهردار، اعضای شورای اسلامی و همکاری مردم فرهنگ‌دوست شهرستان، بر ضرورت پیگیری و ارتقا خدمات‌رسانی به شهروندان تأکید کرد.

«میثم کیانی‌فر» شهردار صومعه‌سرا نیز با تشکر از حمایت‌های فرماندار و مسؤولان استانی و شهرستان و صبر و همراهی شهروندان در مسیر توسعه شهری، بیان داشت: پروژه‌های افتتاح شده شامل آسفالت معابر، پیاده‌روسازی و اقدامات عمرانی دیگر است که برای اجرای آن‌ها اعتباری بالغ بر ۲۷ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

انتهای پیام/
