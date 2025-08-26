افتتاح و کلنگزنی ۱۲۰ پروژه در مشهد همزمان با هفته دولت
معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان مشهد از افتتاح و کلنگزنی ۱۲۰ پروژه در این شهرستان همزمان با هفته دولت خبر داد.
به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، سیدحسن حسینی ضمن تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: طی هفته دولت، پروژههای عمرانی متنوعی در شهرستان مشهد و سه بخش مرکزی، احمدآباد و رضویه شهرستان بهرهبرداری و کلنگزنی خواهد شد.
وی با بیان اینکه ۱۲۰ پروژه طی هفته دولت افتتاح و کلنگزنی میشوند، افزود: از این بین ۱۱۲ پروژه قابل افتتاح و ۸ پروژه کلنگزنی میشوند.
معاون استاندار و فرماندار شهرستان مشهد عنوان کرد: بخش مرکزی شهرستان ۳۶ پروژه، بخش رضویه ۶ پروژه و بخش احمدآباد ۴ پروژه را در بر خواهند گرفت. ۷۰ پروژه نیز در شهر مشهد و ۴ پروژه در شهر ملکآباد در طول این ایام افتتاح و کلنگزنی خواهند شد.
حسینی تصریح کرد: اعتبار پروژههای عمرانی آماده افتتاح و کلنگزنی در شهرستان مشهد، که توسط ۱۷ دستگاه اجرایی و دهیاریها اجرا میشود، بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان است.