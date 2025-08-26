توقیف وانت نیسان با سوخت قاچاق

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ رحیم امینی در این باره گفت: در راستای مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، ماموران یگان امداد شهرستان قزوین حین کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین –زنجان به یک دستگاه خودرو وانت نیسان تانکردار مشکوک و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی افزود: پس از توقف خودرو و در بازرسی از آن 2 هزار و 500 لیتر گازوئیل قاچاق که فاقد هرگونه مجوز حمل از شرکت ملی پخش فرآوردهای نفتی بود کشف شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قزوین با اشاره به اینکه یک نفر در این خصوص دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: ارزش تقریبی این محموله بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون ریال برآورد شده است.

انتهای پیام/