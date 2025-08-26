خبرگزاری کار ایران
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قزوین خبر داد؛

دستگیری قاچاقچی مواد با 5 کیلو تریاک در شهرک مهرگان

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان از کشف 5 کیلو گرم تریاک از یک منزل مسکونی و دستگیری یک نفر قاچاقچی در شهرک مهرگان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ علی خمسه در تشریح این خبر اظهارداشت: در پی کسب خبری مبنی بر نگهداری و توزیع مواد مخدر توسط یک قاچاقچی مواد مخدر در شهرک مهرگان شهرستان البرز، بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پس از شناسایی متهم و هماهنگی با مقام قضایی به منزل مسکونی مورد نظر اعزام  و دربازرسی از آن، 5 کیلو گرم ماده مخدر از نوع تریاک کشف و یک نفر قاچاقچی مواد مخدر دستگیرشد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشاره به معرفی متهم به مرجع قضائی، خاطر نشان کرد: اعتیاد مهمترین دغدغه پلیس بوده و در این خصوص پلیس با تمام توان خود در مبارزه با توزیع کنندگان مواد مخدر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.

