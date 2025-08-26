پایان فعالیت 43 دستگاه ماینر غیرمجاز در یک گاراژ

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سردار محمدقاسم طرهانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان با انجام اقدامات پلیسی از فعالیت تعدادی ماینر غیرمجاز در یک گاراژ در محله هفت سنگان شهرستان قزوین مطلع شدند.

وی افزود: در این رابطه مأموران با اطمینان از صحت موضوع ضمن هماهنگی مقام قضائی و به همراه مأموران اداره برق به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از محل، 43 دستگاه ماینر غیرمجاز قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه کارشناسان ارزش دستگاه‌های کشف شده را بالغ بر 4 میلیارد و 300 میلیون تومان برآورد کردند، اظهار داشت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

سردار طرهانی در پایان خاطرنشان کرد: افرادی هستند که برای منفعت و سود بیشتر خود انرژی برق را با نصب و راه اندازی ماینرهای قاچاق هدر می‌دهند که این افراد با برخورد قاطع و قانونی روبه‌رو خواهند شد و پلیس با هرگونه اخلال در روند اقتصادی طبق قانون برخورد جدی می‌کند.

