معاون رئیس‌جمهور در بازدید از پایانه مرزی سرو:

مرز ها در رونق اقتصادی و اشتغالزایی آذربایجان غربی نقش مهمی دارند

عبدالکریم حسین‌زاده معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور از پایانه مرزی سرو در شهرستان ارومیه بازدید کرد و بر نقش مرزها در رونق اقتصادی استان و اشتغالزایی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در جریان این بازدید، ضمن بررسی وضعیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و گمرکی، بر تسریع در تکمیل پروژه‌های توسعه‌ای و رفع مشکلات این پایانه تأکید کرد.

عبدالکریم حسین‌زاده با اشاره به اهمیت این مرز در رونق اقتصادی و اشتغال آذربایجان‌غربی، گفت: توسعه امکانات پایانه‌های مرزی می‌تواند نقش مهمی در افزایش سطح درآمد و بهبود شرایط زندگی مردم مناطق محروم داشته باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت: دولت با برنامه‌ای سه‌ساله، ارتقای شاخص‌های توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای آذربایجان‌غربی و شهرستان‌های کم‌برخوردار استان را دنبال می‌کند.

وی به پایین بودن درصد بهره‌مندی مردم استان در برخی شاخص‌ها نیز اشاره کرده و افزود: این شاخص‌ها در قالب یک برنامه‌ریزی سه‌ساله و با برش‌های یک‌ساله ارتقاء خواهد یافت.

حسین‌زاده همچنین ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و کم‌برخوردار را از دیگر اولویت‌های دولت دانسته و اضافه کرد: ظرفیت‌های این معاونت چه در حوزه تسهیلات و چه در اعتبارات توانمندسازی، به‌طور ویژه در آذربایجان‌غربی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت نامطلوب برخی شهرستان‌ها در رده‌بندی توسعه‌یافتگی کشور، افزود: دولت برای مناطقی همچون تکاب، چالدران و سایر شهرستان‌های کم‌برخوردار برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در پایان اظهار داشت: حق توسعه و زندگی شایسته برای مردم این شهرستان‌ها باید در مقام عمل و اجرا محقق شود.

