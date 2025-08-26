در چهارمحال و بختیاری:
افتتاح نخستین فولادسازی تمامایرانی با حضور رئیسجمهور
واحد فولادسازی سفیددشت چهارمحال و بختیاری به عنوان نخستین فولادسازی کاملاً ایرانی، امروز (چهارم شهریور) با حضور رئیسجمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت به طور ویدئوکنفرانس افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در این مراسم با اشاره به سرمایهگذاری ۲۴۰ میلیون یورویی و اشتغالزایی ۸۰۰ نفری این پروژه، تأکید کرد و افزود: افتتاح امروز پایان راه نیست، بلکه آغاز فصلی نو در صنعت فولاد و توسعه استان است.
وی با اشاره به اهمیت پروژههای نورد گرم و سرد گفت: این پروژهها یک ضرورت برای جلوگیری از خامفروشی و ایجاد اشتغال پایدار هستند و تحقق مأموریت ما تنها با تکمیل زنجیره ارزش فولاد ممکن خواهد کرد.
مردانی همچنین از همکاری و حمایتهای وزیر صنعت، معدن و تجارت در پیشبرد این پروژهها تقدیر کرد و گفت: لازم میدانم از حمایتهای وزیر و تمامی دستاندرکاران این پروژه تشکر کنم. به نمایندگی از مردم استان، پیمان میبندم که این مسیر پر افتخار را ادامه خواهیم داد و همواره در جهت توسعه صنعت و اشتغال پایدار تلاش خواهیم کرد.
استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: این استان با توسعه واحدهای فولادسازی، به یکی از قطبهای بزرگ صنعت فولاد در کشور تبدیل خواهد شد و امروز این استان با بهرهبرداری از واحد فولادسازی سفیددشت، یک گام بزرگ در توسعه صنعتی خود برداشته است که نه تنها به افزایش ظرفیت تولید فولاد کشور کمک خواهد کرد، بلکه موجب ایجاد ارزش افزوده و افزایش اشتغال پایدار در این منطقه خواهد شد.
وی تأکید کرد: این واحد تولیدی بزرگ، نمونهای از وفاق، مهارتافزایی و حرکت به سوی تولید در استان است و با توسعه پروژههای دیگر مانند گندلهسازی و نورد فولاد، چهارمحال و بختیاری به یکی از واحدهای تولیدی پیشرو در سطح کشور تبدیل خواهد شد.
مدیر عامل گروه فولاد مبارکه نیز در این مراسم تصریح کرد: وی در ادامه گفت: واحد فولادسازی سفیددشت با ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰ هزار تن تختال فولادی، در راستای تکمیل زنجیره تولید فولاد کشور راهاندازی شده است.
سعید زرندی بیان کرد: این پروژه با تولید فولاد تخت با ضخامتهای مختلف و استفاده از تکنولوژیهای نوین مانند کوره قوس الکتریکی و پاتیلی، گام بزرگی در کاهش وابستگی به واردات محصولات فولادی برداشته است.
وی همچنین به سرمایهگذاری ۱۷۲ میلیون یورویی و ۱۶۱۴ میلیارد ریالی این پروژه اشاره کرد و گفت: حدود ۶۰ درصد تجهیزات این واحد فولادسازی بهطور کامل در داخل کشور تولید شده و ۴۰ درصد باقیمانده از طریق واردات تأمین شده است.
زرندی خاطر نشان کرد: تمامی جوانب زیستمحیطی در طراحی و ساخت این واحد فولادسازی در نظر گرفته شده است.
مدیرعامل فولاد مبارکه افزود: با بهرهبرداری از این واحد، علاوه بر کاهش هزینهها و صرفهجویی در حملونقل آهن اسفنجی به فولاد مبارکه، در مجموع ۸۰۰ نفر بهطور مستقیم و ۴۰۰۰ نفر بهطور غیرمستقیم در این پروژه مشغول به کار خواهند شد.
وی گفت: با وجود مشکلات ناشی از ناترازیهای انرژی، پیشبینی میشود که در سال جاری ۱۰۰ هزار تن فولاد از این واحد تولید شود و در آینده نزدیک با رفع محدودیتهای انرژی، ظرفیت تولید به ۳۰۰ هزار تن افزایش یابد.
به گزارش ایلنا، واحد فولادسازی سفیددشت بهعنوان پیشنیاز اجرای پروژه نورد گرم ۲ فولاد مبارکه شناخته میشود و با بهرهبرداری کامل از این پروژه، یک میلیون تن از ظرفیت تختال مورد نیاز برای خط نورد گرم ۲ فولاد مبارکه تأمین خواهد شد.