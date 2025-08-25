فرزاد توکلی رسما سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات گیلان شد

به گزارش ایلنا از رشت، با حکم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرزاد توکلی به عنوان”مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان” منصوب شد.

در متن پیام انتصاب آمده است: «با عنایت به تخصص، تعهد، شایستگی و تجربیات ارزشمند جنابعالی به موجب این ابلاغ بعنوان سرپرست اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان منصوب می شوید.

امید است با اتکال به خداوند متعال، با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات قانونی بالادستی و سیاست های ابلاغی وزارت متبوع، در راستای پیشبرد روز افزون اهداف دولت و بر اساس شرح وظایف ابلاغی موفق و مؤید باشید.

فرزاد توکلی پیش از این مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان بود و جایگزین سعید زاهدی در این سمت شده است.

توکلی طی سالهای ۹۵ الی ۱۴۰۲ نیز مدیرکلی ارتباطات و فناوری اطلاعات استان گیلان را برعهده داشت.

