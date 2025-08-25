معاون وزیر بهداشت:
۹۸ درصد داروی کشور در داخل تولید میشود
معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: امروز بیش از ۹۸ درصد داروی مورد نیاز کشور توسط داروسازان داخلی تولید میشود و این دستاورد مرهون همبستگی بین زنجیره تأمین دارو از تولید تا داروخانههاست.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرصالحی شامگاه دوشنبه در آیین گرامیداشت روز داروساز که در سالن همایشهای دانشکده دندانپزشکی زاهدان برگزار شد، با تبریک روز پزشک و داروساز، داروسازی را یکی از پرافتخارترین عرصههای نظام سلامت کشور عنوان و بر لزوم تقویت جایگاه حرفهای داروسازان تأکید کرد.
وی با اشاره به خدمات ماندگار دانشمندان ایرانی چون رازی و بوعلی سینا، ادامه داد: دانش این بزرگان سالها در معتبرترین دانشگاههای دنیا تدریس شده و امروز ما افتخار داریم راه آنان را در خدمت به سلامت جامعه ادامه دهیم.
معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: داروسازان در همه بحرانهای ملی از جمله جنگ تحمیلی و همهگیری کرونا در صف نخست خدمترسانی ایستادند اما متأسفانه همواره با بیمهری مواجه بودهاند؛ در دوره کرونا، داروخانهها تنها مراکزی بودند که تعطیل نشدند در حالیکه میتوانستیم از توان داروسازان برای توزیع اقلام بهداشتی بهره گیریم، با تصمیمی نادرست این وظایف به دستفروشان واگذار شد.
وی با اشاره به مشکلات مالی داروخانهها، گفت: داروخانهها مجبورند دارو را نقدی خریداری و با تأخیر چندماهه مطالبات خود را از بیمهها دریافت کنند؛ کاهش ارزش پول ملی در این بازه زمانی، فشار زیادی را به داروسازان تحمیل کرده است.
پیرصالحی با بیان اینکه بخشی از بدهیهای طرح دارویار به تازگی پرداخت شده، افزود: هنوز بسیاری از مطالبات داروخانهها در حوزه بیمهها پرداخت نشده و این موضوع نیازمند پیگیری جدی است
وی با انتقاد از فعالیت بیضابطه پلتفرمهای فروش دارو در فضای مجازی، تصریح کرد: فروش دارو بهصورت انحصاری در اختیار داروخانههاست و پلتفرمها تنها در صورت رعایت ضوابط، مجاز به فعالیت هستند.
معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عنوان کرد: پلتفرمها نباید دارو را ذخیره یا عرضه مستقیم کنند و حق دسترسی به اطلاعات بیماران را نیز ندارند ما با اصل فعالیت آنها مخالف نیستیم، اما باید چارچوب قانونی رعایت شود.
وی درباره آییننامه جدید تأسیس داروخانهها نیز گفت: آییننامه فعلی برگرفته از نسخه قبلی با اصلاحاتی است که بهصورت پیشنویس روی سایت سازمان غذا و دارو منتشر شده و نظرات همه ذینفعان در تدوین نهایی آن لحاظ خواهد شد.
پیر صالحی خاطرنشان کرد: هدف از تدوین آییننامه، دسترسی عادلانه همه مردم به خدمات دارویی است، بنابراین باید داروخانهها را به نحوی توزیع کنیم که در روستاها و مناطق محروم هم دسترسی وجود داشته باشد.
وی از همه داروسازان خواست با ارتقاء کیفیت خدمات در داروخانهها، مردم را از ارزش واقعی این مراکز آگاه کنند و گفت: اگر مردم داروخانه را محل دریافت مشاوره علمی بدانند نه محل خرید، نگاه به این حرفه متحول خواهد شد.
معاون غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به توانمندی بالای صنعت داروسازی کشور گفت: همانگونه که در حوزه موشکی به خود میبالیم، باید به صنعت داروسازی نیز افتخار کنیم که پا به پای جهان در حال حرکت است و نیاز مردم را با داروهای نوین تأمین میکند.