خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جانشین انتظامی قزوین خبر داد؛

دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر در اقبالیه

دستگیری خرده‌فروش مواد مخدر در اقبالیه
کد خبر : 1677968
لینک کوتاه کپی شد.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قزوین از شناسایی و دستگیری خرده فروش مواد مخدر در اقبالیه و کشف یک کیلو تریاک از متهم خبر داد.

به گزارش  ایلنا از قزوین، سرهنگ رحیم امینی در تشریح جزئیات این خبر گفت: مأموران کلانتری 20 اقبالیه در تحقیقاتی از فعالیت یک نفر در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر  در شهر اقبالیه مطلع شدند. 

وی با اشاره به اینکه دستگیری این توزیع کننده مواد مخدر در راستای رسیدگی به مطالبات مردمی در دستور کار قرار گرفت افزود: مأموران کلانتری دریافتند متهم از منزل پسرش برای جاساز مواد مخدر استفاده می کند که پس از هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام و هر 2 نفر را دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی شهرستان قزوین تصریح کرد: در بازرسی از محل مورد نظر یک کیلو تریاک کشف و متهمان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند. 

سرهنگ امینی در پایان ضمن هشدار به سوداگران مرگ مبنی بر برخورد قاطع پلیس با آنها و با قدردانی از مشارکت و همکاری خوب شهروندان با پلیس، بر استمرار طرح پاک سازی مناطق حاشیه شهر در سال جاری تأکید کرد و از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه تهیه و توزیع و فروش موادمخدر مراتب را در اسرع وقت از طریق تلفن 110 به پلیس اطلاع دهند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور