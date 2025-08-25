توقیف 2 دستگاه خودروی سواری با 140 میلیون خلافی

به گزارش ایلنا از قزوین، سرهنگ وجیه‌الله عبدی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و تشدید برخورد با تخلفات رانندگی و رانندگان متخلف، ماموران پلیس راهور شهرستان تاکستان یک دستگاه خودرو سواری پژو 207 را که دارای تخلفات حادثه ساز بود، متوقف کردند.

وی افزود: در بررسی های انجام شده و استعلامات صورت گرفته مشخص شد، خودرو فوق سابقه تعداد متعددی تخلف رانندگی در سامانه ثبت تخلفات پلیس راهور را دارد و 63 میلیون ریال خلافی در این خصوص ثبت شده است که خودرو مورد نظر توقیف و به منظور سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شد.

فرمانده انتظامی شهرستان تاکستان ادامه داد: دراقدامی دیگر ماموران یک دستگاه خودروی سواری پراید را متوقف که در بررسی های انجام شده مشخص شد، خودروی مورد نظر دارای 77 میلیون ریال خلافی بوده که به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ عبدی درپایان خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان عامل مهمی در کاهش حوادث رانندگی بوده و بی احتیاطی در رانندگی باعث صدمه به خود و دیگران خواهد شد.

