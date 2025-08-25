صادرات محصولات کشاورزی 32 درصد افزایش و واردات 6 درصد کاهش یافته است

به گزارش ایلنا از همدان، غلامرضا نوری قزلجه در جلسه شورای اداری استان همدان با اشاره به حمایت همه‌جانبه دولت از نیروهای مسلح در جنگ 12 روزه، گفت: اگر دولت شعار وفاق را با شور و شوق دنبال کرد، علاوه بر حمایت رهبری به دلیل رای قاطع مجلس به کابینه چهاردهم بود و ثمره این همدلی و انسجام را در این جنگ شاهد بودیم.

وی افزود: نگاه مردم جهان پس از جنگ 12 روزه نسبت به ایران تغییر کرده و از ایران و ایرانی به بزرگی یاد می‌شود. هرجا که دشمن ضربه زد، نیروهای مسلح متقابلاً پاسخ دادند و دشمن به معنای واقعی به زانو درآمد. باید از مردم بزرگ ایران تشکر کرد که با نگاه خردمندانه خود دشمنان را مایوس کردند، به گونه‌ای که دشمن فهمید هیچ کاری نمی‌تواند انجام دهد و ایران منسجم باقی خواهد ماند.

وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: در این جنگ دولت توانست به خوبی پشتیبانی کند هم از مردمی که ایستادند و هم از نیروهای مسلح سرافراز و پر افتخار. همه ما ذیل فرماندهی و درایت رهبر انقلاب توانستیم در جنگ آنچه لازم بود انجام دهیم. تامین مایحتاج مردم در هر نقطه‌ای که سکونت داشتند نیز وظیفه ما بود که به خوبی انجام شد.

نوری با تاکید بر شعارهای دولت وفاق ملی، از جمله عدالت، شایسته‌سالاری و شفافیت، بیان کرد: این دولت تلاش کرد ثابت کند که در عمل به دنبال انقلاب است. دولت از ابتدای انقلاب تا امروز یکی است و تنها نفرات عوض می‌شوند. ایران برای همه ایرانیان است و دعواهای حزبی جز اتلاف وقت نتیجه‌ای ندارد.

وی همچنین گفت: ما یک حکومت دموکراتیک و مردم‌سالار داریم و هر چهار سال یک بار فرصت داریم به مسائل مختلف بپردازیم. دولت سعی و تحمل کرده است و از حواشی که عمدتاً ریشه خارجی دارند پرهیز کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی درباره تلاش دشمنان برای ایجاد اختلاف میان مسئولان تاکید کرد: دشمن از طریق رسانه‌ها می‌خواهد مسئولان را رو در روی هم قرار دهد، اما ما صداقت با مردم را سرلوحه کار خود قرار داده‌ایم. هم نقاط قوت و هم ضعف‌ها را به صورت شفاف با مردم در میان می‌گذاریم. در بحث انرژی و آب شرایط مطلوب نیست و باید اصلاح شود.

وی با بیان اینکه ما نشد نداریم و می‌توانیم بهره‌وری را افزایش دهیم، به اهمیت امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: استان همدان 4 درصد از محصولات کشاورزی کشور را تامین می‌کند و در تامین امنیت غذایی کشور پیشرو است.

نوری درباره وضعیت کشاورزی در کشور افزود: کشاورزی کشور ما روستا‌پایه است و نباید از این موضوع غافل شویم. به همین دلیل طرح‌هایی برای حمایت از این بخش ارائه داده‌ایم. حاصل زحمات همکاران و فعالان کشاورزی این است که رشد کشاورزی در رتبه نخست قرار دارد و یک درصد به سهم بخش کشاورزی در اقتصاد ملی افزوده شده است.

انتهای پیام/