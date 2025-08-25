مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس خبرداد؛
بهرهبرداری از ٢٨ طرح صنعتی و زیرساختی با اعتبار ١٠٢٠ میلیارد تومان
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس از افتتاح و بهرهبرداری از ٢٨طرح صنعتی و زیرساختی با اعتبار ١٠٢٠میلیارد تومان و اشتغال ٢۵۵نفر در شهرکها و نواحی صنعتی استان در هفته دولت امسال خبر داد.
به گزارش ایلنا، عباس برنهاد افزود: از این تعداد، ١١طرح زیرساختی با اعتبار ٣٠ میلیارد تومان و ١٧طرح تولیدی و صنعتی با سرمایهگذاری ٩٩٠میلیارد تومان آماده افتتاح و بهرهبرداری است.
وی با اشاره به شعار امسال هفته دولت «۱۲ ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع» گفت: افتتاح و بهرهبرداری از طرحهای هفته دولت در بخش زیرساخت، تولید و اشتغال نشاندهنده تلاش مستمر دولت با همکاری سرمایهگذاران و کارآفرینان و فعالان صنعتی برای توسعه اقتصادی و ایجاد فرصتهای شغلی پایدار در کشور است.
برنهاد افزود: این طرحها و پروژهها با هدف توسعه و تکمیل زیرساختها در شهرکهای صنعتی و نیز تکمیل زنجیره ارزش صنایع و ایجاد اشتغال پایدار، آماده بهرهبرداری شدهاند.
وی اظهار داشت: از مجموع این طرحها، ١١پروژه به حوزه عمرانی و زیرساختی اختصاص دارد که برای اجرای آنها بیش از ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس تصریح کرد: این پروژهها در بخشهای برقرسانی، تامین آب، زیرسازی، روسازی، آسفالت، شبکه آبرسانی، مخابرات و احداث ساختمانهای خدماتی است.
وی از مهمترین این طرحها را احداث شبکه فشار متوسط داخلی برق در ناحیه صنعتی ده فاضل نیریز، تکمیل شبکه فشار متوسط داخلی شهرک صنعتی بزرگ شیراز، تامین برق چاه آب شهرک صنعتی شهیدآباد خرمبید، اجرای شبکه برق فشار متوسط شهرک صنعتی فتحآباد مرودشت، احداث و تکمیل روشنایی داخلی در نواحی صنعتی خنج و بیرم، اجرای خط انتقال آب پلیاتیلن و مخزن فشارشکن در ناحیه صنعتی کوثر جهرم، اجرای سایت اداری و ساختمان آتشنشانی در شهرک صنعتی قیروکارزین و تکمیل خط انتقال و شبکه فشار متوسط داخلی شهرک صنعتی فراشبند عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس ادامه داد: علاوه بر این، ۱۷ واحد صنعتی و تولیدی نیز آماده افتتاح و بهرهبرداری است که با سرمایهگذاری ٩٩٠میلیارد تومانی بخش خصوصی با اشتغالزایی مستقیم برای ٢۵۵ نفر به اجرا رسیدهاند.
وی تصریح کرد: این واحدها در حوزههای مختلف صنایع غذایی، تبدیلی، فلزی، پلاستیک، شیمیایی، بستهبندی، نساجی، دانشبنیان و محصولات ساختمانی به بهرهبرداری میرسند.
برنهاد در تشریح جزئیات طرحهای صنعتی گفت: واحد تولید پوره میوه و سبزیجات در ناحیه صنعتی سپیدان ۳ با سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد تومان و اشتغال ۲۰ نفر، تولید اسکلت فلزی تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز با سرمایهگذاری ۴۰ میلیارد تومان و اشتغال ۲۵ نفر، تولید رب گوجه، کنسرو خیارشور در شهرک صنعتی ارسنجان با سرمایهگذاری ٧٠ میلیارد تومان و اشتغال ٣٠ نفر، توسعه مجتمع پلاستیک برای تولید قالبهای بلوک سقفی و لوله پلیاتیلن با سرمایهگذاری ۵۶ میلیارد تومان و اشتغال ۳۰ نفر، تولید مفصل فیبر نوری هوایی با سرمایهگذاری ۷۰ میلیارد تومان و اشتغال ۲۲ نفر، تولید انواع آبمیوه طبیعی و شربت گیاهی با سرمایهگذاری ۲۶ میلیارد تومان و اشتغال ۱۰ نفر و سردخانه مواد غذایی در شهرک صنعتی فسا با سرمایهگذاری ۲۰ میلیارد تومان ازجمله این پروژهها است.
وی افزود: علاوه بر این، طرحهای بستهبندی سبزیجات، خشکبار و محصولات بر پایه کاکائو با مجموع سرمایهگذاری ۳۰ میلیارد تومان در شهرکهای صنعتی شیراز، آباده و زرقان به بهرهبرداری خواهد رسید. همچنین واحد تولید فن صنعتی در شهرک صنعتی ملوسجان بیضا با سرمایهگذاری ۱۵۴ میلیارد تومان و اشتغال ۲۰ نفر، تولید محصولات بتنی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز با سرمایهگذاری ۲۱۵ میلیارد تومان و اشتغال ۱۵ نفر و تولید کود کشاورزی با سرمایهگذاری ۱۶۵ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری شده است.
برنهاد تصریح کرد: در این ایام همچنین عملیات اجرایی تعدادی طرح صنعتی و زیرساختی نیز در سطح شهرکها و نواحی صنعتی آغاز و کلنگ زنی خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی فارس در پایان تاکید کرد: این پروژهها ضمن توسعه زیرساختهای موردنیاز واحدهای صنعتی، شرایط لازم برای جذب سرمایهگذاران جدید، رونق صنایع کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال پایدار را در استان فراهم میکند.