مجهز شدن ۵۱ چاه کشاورزی استان مرکزی به نیروگاه خورشیدی

به گزارش ایلنا، حسن اکبری با اشاره به اهمیت و اولویت احداث نیروگاه خورشیدی در بخش کشاورزی استان مرکزی، افزود: در بازه زمانی یک سال گذشته 51 چاه کشاورزی این استان به نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت تولید 3181 کیلووات برق مجهز شده‌اند.

وی ادامه داد: تعدادی دیگر از نیروگاه‌های خورشیدی با ظرفیت تولید 1300 کیلووات برق برای چاه‌های کشاورزی استان مرکزی در حال ساخت و تکمیل است. احداث نیروگاه‌های خورشیدی در بخش کشاورزی مانع از قطع برق چاه‌های این بخش در فصل اوج مصرف برق می‌شود.

مسئول احداث نیروگاه خورشیدی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی اظهار داشت: کشاورزانی که با نصب نیروگاه‌های خورشیدی بر روی چاه‌های کشاورزی بتوانند تا 80 درصد برق مصرفی چاه را تأمین کنند، از محدودیت‌های مدیریت بار (به ویژه از خرداد ماه تا شهریور ماه) معاف می‌شوند.

اکبری به خرید تضمینی برق تولیدی کشاورزان به وسیله نیروگاه خورشیدی چاه‌های کشاورزی اشاره داشته و تصریح کرد: وزارت نیرو (ساتبا) به مدت 20 سال برق تولیدی توسط کشاورزان را به صورت تضمینی خریداری می‌کند و این اقدام امکان تأمین درآمد پایدار برای کشاورزان را به همراه خواهد داشت.

وی بیان داشت: استفاده از پنل‌های خورشیدی در گلخانه‌ها، دامداری‌ها و واحدهای آبزی‌پروری باعث افزایش راندمان مصرف آب و استفاده بهینه از زمین کشاورزی می‌شود. همچنین به کاهش آلودگی هوا، کنترل فرسایش خاک و کاهش استفاده از سوخت‌های فسیلی نیز کمک می‌کند.

مسئول احداث نیروگاه خورشیدی سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی تأکید کرد: کشاورزان می‌توانند با مراجعه به مدیریت‌ جهاد کشاورزی شهرستان‌ها درخواست خود برای احداث نیروگاه خورشیدی را ارائه دهند تا به شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی برای احداث این نوع نیروگاه‌ها معرفی شوند.

اکبری به استراتژی توسعه استان مرکزی در راستای احداث نیروگاه‌های خورشیدی اشاره کرده و ابراز داشت: با استفاده از این راهکار، تولید 5000 مگاوات برق تا پایان سال 1406 هدف‌گذاری شده است. سهم سازمان جهاد کشاورزی استان از این هدف‌گذاری تولید ۶۰ مگاوات برق است.

