اجرای اقدامات روزانه برای نگهداری و توسعه فضای سبز در چهارباغ

کد خبر : 1677898
مسئول واحد طرح و توسعه فضای سبز شهرداری چهارباغ از اجرای مجموعه اقدامات گسترده و روزانه در زمینه نگهداری و رسیدگی به پارک‌ها، بلوارها و میادین شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از کرج، علی بابالاری با اشاره به تلاش نیروهای واحد فضای سبز گفت: بهسازی و رسیدگی به بلوارها، میادین و پارک‌های سطح شهر به صورت مستمر و روزانه در حال انجام است.

وی افزود: با دستور شهردار چهارباغ و پیگیری‌های معاون خدمات شهری، اقداماتی همچون کاشت نهال، توسعه و ترمیم شبکه آبیاری برای بهبود وضعیت آبرسانی و مصرف بهینه آب، هرس و فرم‌دهی درختان، چمن‌زنی و حاشیه‌زنی، سم‌پاشی و رسیدگی به درختان کهنسال شهر در دستور کار قرار گرفته است.

مسئول واحد طرح و توسعه فضای سبز شهرداری چهارباغ تأکید کرد: این اقدامات با هدف ارتقای منظر شهری و بهبود کیفیت محیط زندگی شهروندان به طور مداوم ادامه دارد.

 

