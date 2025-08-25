به گزارش ایلنا، سعید ملا اسماعیلی افزود: این تعداد مجوز سرمایه‌گذاری خارجی جدید به ارزش 203 میلیون دلار از کشورهای اروپایی، آسیایی و همچنین ایرانیان مقیم خارج کشور در بخش‌های مختلف صنعت، کشاورزی، ساختمان و خدمات استان مرکزی صادر شده است.

وی به شهرهایی که قرار است این مجوزهای سرمایه‌گذاری خارجی در آنها اجرایی شود اشاره کرده و ادامه داد: این طرح‌ها در شهرهای ساوه، دلیجان، خمین، زاویه، محلات و زرندیه اجرایی می‌شوند و زمینه ایجاد تعداد اشتغال قابل توجهی را در این شهرستان‌ها فراهم می‌کنند.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی اظهار داشت: همچنین در بازه زمانی مرداد ماه سال گذشته تاکنون 22 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی توسط شرکت‌های خارجی موجود به این استان وارد شده و در بخش‌ها و حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است.

ملااسماعیلی حمایت از سرمایه‌گذاران خارجی را از برنامه‌های اولویت‌دار استان دانست و تصریح کرد: جذب سرمایه‌گذاران خارجی علاوه بر انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین به کشور و استان، ایجاد اشتغال، افزایش بهره‌وری، ارتقاء کیفیت تولید داخلی و رشد اقتصادی را در کشور به همراه دارد.

