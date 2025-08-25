برداشت ۵۴ هزار تن هلو از باغات چهارمحال و بختیاری آغاز شد

به گزارش ایلنا، حسین بهرامی امروز در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده امسال حدود ۵۴ هزار تن هلو از باغات استان برداشت خواهد شد که ۲۱.۳ درصد از کل تولیدات باغی استان را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: از مجموع ۵۱ هزار و ۷۰۳ هکتار باغات استان، ۳۵۷۶ هکتار (معادل ۶.۹۱ درصد) به کشت هلو اختصاص دارد.

بهرامی بیان کرد: میانگین عملکرد هلو در استان ۱۶ هزار و ۲۰۷ کیلوگرم در هکتار است و ارقام کشت‌شده شامل زودرس، میان‌رس و دیررس می‌باشد که برداشت آن‌ها از مرداد تا اوایل پاییز ادامه خواهد داشت.

وی گفت: شهرستان سامان با ۲۳۰۰ هکتار سطح زیر کشت و تولید ۴۰ هزار و ۷۵۵ تن، پیشتاز تولید هلو در استان می باشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به چالش نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در استان خاطرنشان کرد: این موضوع باعث ایجاد مشکلاتی در بازاریابی و قیمت‌گذاری شده و موجب می‌شود هلو با قیمت پایین به استان‌های دیگر صادر شود.

وی بر لزوم توسعه صنایع فرآوری و تکمیلی هلو تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه، ایجاد تعاونی‌های قدرتمند و حمایت‌های دولتی می‌تواند به رونق این بخش کمک کند.

بهرامی از آمادگی سازمان متبوعش برای حمایت از سرمایه‌گذاران در زمینه صنایع تبدیلی خبر داد و گفت: صدور مجوزهای قانونی با سرعت انجام شده و برای متقاضیان، زمین و تسهیلات بانکی اختصاص می‌یابد.

به گزارش ایلنا، هلوهای تولیدی استان چهارمحال و بختیاری عمدتاً به استان‌های جنوبی، اصفهان و تهران صادر می‌شود.

