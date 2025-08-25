خبرگزاری کار ایران
اجرای شش طرح بزرگ شیلاتی در هرمزگان

اجرای شش طرح بزرگ شیلاتی در هرمزگان
در هفته دولت امسال شش طرح بزرگ عمرانی و تولیدی شیلاتی در هرمزگان اجرا می‌شود.

به گزارش ایلنا از بندرعباس، مسعود بارانی، مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: هزینه اجرای این طرح‌ها ۴۳۱ میلیارد تومان است.

بارانی افزود: این طرح‌ها بهسازی و تکمیل بازوی غربی بندر صیادی کنگ به همراه سردرب ورودی، تکمیل و بهسازی مراکز تخلیه و اسکله‌های صیادی ریگو، سوزا، مسن، شیب دراز، دوستکو، چاهو شرقی تمگز، دولاب و کووه‌ای، سه پروژه ایجاد زیرساخت و مزارع پرورش میگوی و پرورش ماهی در قفس از مهم‌ترین این طرح‌ها است.

وی گفت: اجرای این طرح‌ها برای ۱۹۳ تن به صورت مستقیم و غیرمستقیم فرصت شغلی ایجاد می‌شود.

مدیرکل شیلات هرمزگان افزود: علاوه بر افزایش ظرفیت تولید محصولات شیلاتی استان، موجب رونق اقتصادی مناطق ساحلی و ارتقای معیشت جامعه صیادی و آبزی‌پروران می‌شود.

