مهار آتش در انبار رنگ بابل
مدیر عملیات آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری بابل با اعلام مهار آتش در انبار رنگ این شهر گفت: با تلاش بیوقفه آتشنشانان پس از ۳ ساعت عملیات سنگین، از سرایت آتش به واحدهای تجاری مجاور جلوگیری شد.
به گزارش ایلنا، مهدی اکبری مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری بابل با شاره به حادثه آتشسوزی در کارگاههای سبدسازی، ساخت گاز فندک، ساخت کنتور گاز و تعویض روغن این شهر گفت: به محض دریافت گزارش، ۴ ایستگاه آتشنشانی از بابل شامل ۱۰ خودرو و ۲۵ آتشنشان به همراه ۲ خودروی کمکی از قائمشهر به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: با تلاش بیوقفه آتشنشانان پس از ۳ ساعت عملیات سنگین، از سرایت آتش به واحدهای تجاری مجاور جلوگیری شد.
اکبری با بیان اینکه حدود ۹۰ درصد از کارگاههای درگیر در این آتشسوزی، به طور کامل از بین رفتهاند، گفت: علت دقیق وقوع این حریق همچنان در دست بررسی کارشناسان است و جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.