تحول در اورژانس هرمزگان؛ ۳۵ آمبولانس جدید وارد چرخه خدمت شد +فیلم

با تحویل ۳۵ دستگاه آمبولانس جدید به اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان‌های هرمزگان، استاندار خبر داد که تا پایان امسال شمار آمبولانس‌های تازه‌نفس این استان به ۶۰ دستگاه خواهد رسید؛ اقدامی که با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و خیرین سلامت به منظور ارتقای خدمات اورژانسی و کاهش مشکلات ناوگان فرسوده انجام شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از بندرعباس،  محمد آشوری، استاندار هرمزگان، در آیین تحویل این آمبولانس‌ها اظهار داشت: با احتساب اقدامات انجام‌شده در سال جاری، تاکنون ۳۵ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس ۱۱۵ و بیمارستان‌های هرمزگان اضافه شده است.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، تا دو هفته آینده ۱۰ دستگاه دیگر نیز تحویل داده می‌شود و تا پایان سال تعداد ۶۰ دستگاه آمبولانس جایگزین ناوگان فرسوده خواهد شد.

استاندار هرمزگان با اشاره به مطالبات مردم در زمینه بهبود خدمات‌رسانی اورژانسی و بیمارستانی گفت: با تلاش دانشگاه علوم پزشکی، همراهی خیرین سلامت و مشارکت همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، شاهد ارتقای خدمات سلامت در استان هستیم.

آشوری اضافه کرد: امروز که نخستین روز هفته دولت است، این آمبولانس‌ها به عنوان هدیه‌ای به مردم شریف هرمزگان تقدیم می‌شود تا سطح خدمات درمانی ارتقا یابد و اقدامات اورژانسی به‌موقع و مؤثر انجام شود.

وی در خصوص ارزش ریالی این تجهیزات نیز بیان کرد: هر یک از آمبولانس‌ها بسته به نوع و امکانات بین ۴ تا ۱۲ میلیارد تومان هزینه داشته و بخشی از این ناوگان نیز با کمک خیرین سلامت تأمین شده است.

استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۸۵۰ میلیارد تومان اعتبار در پروژه‌های حوزه سلامت استان هزینه شده که بخشی از آن مربوط به تقویت ناوگان آمبولانس است.

