تداوم پایداری هوای گرم و غبارآلود در اصفهان

به گزارش ایلنا از اصفهان، نوید حاجی بابایی با بیان اینکه جوی به نسبت پایدار در هفته جاری بر فراز استان حاکم است، اظهار کرد: طی این مدت آسمان صاف، در پاره‌ای نقاط همراه با غبار و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در نیمه شرقی استان احتمال تند باد لحظه‌ای و خیزش گردوخاک موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به تداوم هوای گرم در هفته جاری افزود: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد.

معاون توسعه و پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

حاجی بابایی اضافه کرد: مهاباد از توابع شهرستان اردستان با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

