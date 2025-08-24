تداوم پایداری هوای گرم و غبارآلود در اصفهان
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان از تداوم گرما و غبارآلودی هوا به ویژه در برخی مناطق نواحی مرکز، شمال و شرق استان در هفته جاری خبرداد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، نوید حاجی بابایی با بیان اینکه جوی به نسبت پایدار در هفته جاری بر فراز استان حاکم است، اظهار کرد: طی این مدت آسمان صاف، در پارهای نقاط همراه با غبار و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد و در نیمه شرقی استان احتمال تند باد لحظهای و خیزش گردوخاک موقتی پیشبینی میشود.
وی با اشاره به تداوم هوای گرم در هفته جاری افزود: دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان تغییر محسوسی ندارد.
معاون توسعه و پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان ادامه داد: بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۹ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۹ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
حاجی بابایی اضافه کرد: مهاباد از توابع شهرستان اردستان با بیشینه دمای ۴۱ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با کمینه دمای ۱۰ درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان خواهند بود.