مدیرکل صمت فارس خبرداد؛
افتتاح واحد تولیدی صنایع سلولزی در زرقان با سرمایهگذاری ۲۵۸۰ میلیارد ریال
همزمان با آغاز هفته دولت واحد صنعتی تولید دستمال کاغذی و محصولات بهداشتی(صنایع سلولزی) در شهرستان زرقان با استاندار فارس، نماینده شیراز و زرقان در مجلس ، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، فرماندار شهرستان زرقان و جمعی از مسئولان و سرمایهگذاران بخش خصوصی به بهرهبرداری رسید.
به گزارش ایلنا، مدیرکل صمت فارس با اشاره به شعار هفته دولت در سال ۱۴۰۴ گفت: این پروژه با سرمایهگذاری ۲۵۸۰ میلیارد ریال توسط بخش خصوصی اجرا شده و برای ۵۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده است.
کریم مجرب، افزود: این واحد تولیدی ظرفیت تولید سالانه ۴ هزار تن محصولات بهداشتی از جمله دستمال کاغذی را دارد.
مدیرکل صمت استان فارس افتتاح این پروژه را گامی مهم در تحقق رونق تولید،اشتغالزایی، جذب سرمایهگذاری و توسعه اقتصادی منطقه عنوان کرد و تأکید کرد که دولت با سیاستهای تسهیلگرایانه، زمینه مناسبی برای فعالیت سرمایهگذاران فراهم کرده است.
وی اظهار داشت: این طرح بخشی از برنامههای توسعه صنعتی استان فارس است که در هفته دولت سال جاری شاهد افتتاح ۳۶ پروژه صنعتی و معدنی با سرمایهگذاری بیش از ۳۰۶ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۴۸۵ نفر بوده است.
مدیرکل صمت فارس اضافه کرد: این پروژهها نقش مهمی در تقویت زنجیره تولید داخلی و تحقق اهداف اقتصادی پایدار و سرمایه گذاری برای تولید،اجرای فرمان ابلاغی مقام معظم رهبری را دارند.
مجرب افزود: افتتاح این واحد صنعتی، نمادی از همکاری موفق دولت و بخش خصوصی در جهت توسعه پایدار، خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات است.