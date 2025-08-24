توقف پروژه ساخت و ساز در زمین های هنرستان کشاورزی آب باریک با دستور استاندار

به گزارش ایلنا، یونس غلامی در حاشیه بازدید استاندار فارس از شهر زرقان و مجتمع هنرستان کشاورزی در آب باریک اظهار داشت: پیش از این ۵۰هکتار از اراضی هنرستان کشاورزی برای ساخت پروژه های مسکن در نظر گرفته شده بود که با دستور استاندار فارس این ۵۰هکتار ملغی اعلام شد .

غلامی همچنین بیان داشت: در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ هکتار از اراضی هنرستان برای ساخت پروژه های مسکن تخصیص داده شده بود که با پیگیری های انجام شده دستور توقف این امر توسط استاندار فارس داده شد و این زمین ها به هنرستان برگشت داده شد.

وی ادامه داد: با توجه به شرایط موجود و آلودگی ها و در یک کیلومتری پالایشگاه امکان ساخت مسکن وجود نداشت و حتی خطر انفجار در شرایط جنگی نگران کننده خواهد بود و استاندار فارس برای ساخت و ساز در این منطقه وجاهت قانونی قائل نشدند.

غلامی تاکید کرد: استاندار فارس از مسوولان ذی ربط خواستند تا به فکر زمین جایگزین برای ساخت مسکن باشند .

وی در عین حال به سوابق مجموعه آب باریک نیز اشاره کرد و یادآور شد: این مجموعه از سال ۱۳۵۲ تحت عنوان هنرستان کشاورزی و صنعتی آب باریک ایجاد شد که بیش از ۸۰۰ هنرجو از سراسر استان به صورت شبانه روزی پذیرش دارد.

غلامی خاطرنشان کرد: این زمین های حاصل خیز که بیش از ۵۰ هکتار است پس از دستور توقف ساخت و ساز توسط استاندار فارس، انتظار می رود دوباره به هنرستان بازگردد.

