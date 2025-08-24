خبرگزاری کار ایران
ورود بیش از ۵ میلیون و دویست هزار زائر به شهر مشهد

ورود بیش از ۵ میلیون و دویست هزار زائر به شهر مشهد
جانشین رئیس ستاد اجرایی خدمات سفر خراسان رضوی اعلام کرد: از ۲۳ مرداد تا اول شهریور پنج میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۷۸ نفر زائر و مسافر از مبادی مختلف وارد مشهد شدند.

به گزارش ایلنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام علی عسکری با اعلام این خبر گفت: از ۲۳ تا یک شهریورماه ۱۴۰۴ تعداد پنج میلیون و ۲۴۱ هزار و ۸۷۸ زائر و مسافر به مشهد وارد شده‌اند که از این تعداد، ۱۱۶ هزار و ۵۱۷ نفر از طریق فرودگاه، ۱۸۱ هزار و ۱۴ نفر با قطار، ۲۰۹ هزار و ۹۲۱ نفر با وسایل حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای، چهار میلیون و ۱۸۹ هزار و ۳۹۵ نفر با وسایل نقلیه شخصی و ۵۴۵هزار و ۳۰ نفر به صورت پیاده به مشهد مشرف شده‌اند. 

معاون فرهنگی، اجتماعی و زیارت استانداری خراسان رضوی درباره وضعیت اسکان زائران و مسافران در استان اظهار کرد: ضریب اشغال واحد‌های اقامتی رسمی، موقت و اضطراری از ۲۳ تا یک شهریور در سطح استان ۶۸ درصد و در مشهد ۷۴ درصد بوده است. 

وی ادامه داد: در همین بازه زمانی ۲۳۱هزار و ۵۰۷نفر شب اقامت نیز در قالب منازل و پویش‌های مردمی (اقامت رایگان) ثبت شده است. 

حجت الاسلام عسکری افزود: در این مدت ۷۶۳ مورد بازید ازتأسیسات گردشگری انجام شده که شامل ۲۵۱ هتل، ۱۱۲ هتل آپارتمان، ۶ مهمانپذیر، ۲۷۴ خانه مسافر و واحد غیرمجاز و ۱۲۰ دفتر مسافرتی بوده که در این جریان به ۶۷ شکایت رسیدگی شده است.

