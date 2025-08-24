ببر مازندران آرام گرفت؛ امامعلی حبیبی، اولین طلایی المپیک ایران درگذشت

به گزارش خبرنگار ایلنا، «ببر مازندران» که نمادی از قدرت و افتخار در ورزش ایران بود، پس از عمری پربار از مبارزه و قهرمانی، به آرامش ابدی رسید. درگذشت این پهلوان نام‌آور، جامعه ورزش ایران را در ماتم فرو برد.

حبیبی، متولد پنجم خردادماه ۱۳۱۰ در درزی‌کلای بابل، کارنامه‌ای درخشان از افتخارات جهانی و المپیکی از خود بر جای گذاشت. او با کسب مدال طلای المپیک ۱۹۵۶ ملبورن، نام خود را برای همیشه به عنوان اولین طلایی المپیک تاریخ ایران جاودانه کرد. این پهلوان افسانه‌ای همچنین سه مدال طلای جهان را در سال‌های ۱۹۵۹ (تهران)، ۱۹۶۱ (یوکوهاما) و ۱۹۶۲ (تولیدو) به گردن آویخت و مدال طلای بازی‌های آسیایی ۱۹۵۸ توکیو را نیز در کارنامه خود داشت.

امامعلی حبیبی به دلیل سرعت خیره‌کننده و مهارت بی‌نظیرش در اجرای فنون مختلف کشتی، در بین بهترین کشتی‌گیران آزادکار جهان جای داشت و به همین دلیل به عضویت تالار مشاهیر اتحادیه جهانی کشتی درآمد.

مرحوم حبیبی همواره به جوانان توصیه می‌کرد که حرمت‌شکنی نکنند و باور داشت: "کشتی‌گیر بدون فن و سرعت سراغ ورزش دیگری برود" و در انتقاد از تغییر سبک کشتی امروز، گفته بود: "چیزی که الان می‌بینیم کشتی نیست، بازی است!" او همچنین عشق بی‌پایان خود به وطن را با جمله "یک وجب از خاک ایران را با تمام دنیا عوض نخواهم کرد" نشان داد.

خبرگزاری ایلنا، درگذشت این اسطوره بزرگ کشتی ایران را به خانواده محترم ایشان، جامعه ورزش و مردم قدرشناس ایران تسلیت می‌گوید. یاد و خاطره این قهرمان ملی برای همیشه در تاریخ ورزش ایران زنده خواهد ماند.

