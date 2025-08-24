به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی روز یکشنبه دوم شهریور ماه در جلسه شورای اداری لرستان که با حضور استاندار و مدیران اجرایی استان در دفتر نماینده ولی‌فقیه برگزار شد، ضمن تسلیت ایام شهادت امام رضا (ع) و رحلت پیامبر اعظم (ص) و امام حسن مجتبی (ع)، هفته دولت را یادآور ایثار و مجاهدت‌های شهیدان رجایی و باهنر دانست و اظهار داشت: هفته دولت فلسفه‌ای دوگانه دارد؛ نخست، تقدیر از خدمات انجام‌شده نظام جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته و دوم، شناسایی کارهای بر زمین مانده و تلاش مضاعف برای رفع آن‌ها.

وی افزود: از ابتدای پیروزی انقلاب تاکنون خدمات ارزشمندی در حوزه‌های مختلف انجام شده است؛ گاهی با سرعت بیشتر و گاهی کندتر به‌علت موانع داخلی و خارجی، اما روند سازندگی و خدمت‌رسانی همواره ادامه داشته و این موضوع جای تقدیر دارد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر تصریح کرد: این دو شهید بزرگوار با عمر کوتاه مسئولیت خود، اما با سابقه درخشان انقلابی و خدمات ارزنده در شورای انقلاب و وزارتخانه‌ها، نمونه بارزی از مدیران مؤمن، صادق و مردمی بودند که عملاً به حدیث امام صادق (ع) درباره مکارم اخلاق عمل کردند.

امام جمعه خرم‌آباد با تأکید بر اهمیت «صدق حدیث» در روابط اجتماعی و مدیریتی گفت: بسیاری از مشکلات ما ناشی از فاصله گرفتن از صدق در گفتار است. اگر مسئولی وعده‌ای می‌دهد، باید یا به آن عمل کند یا صادقانه دلایل‌عدم تحقق را توضیح دهد. این موضوع سرمایه اجتماعی را حفظ می‌کند و اعتماد مردم را افزایش می‌دهد.

وی ادامه داد: در فضای مجازی نیز بسیاری از آسیب‌ها و حملات به اشخاص ناشی از دوری از صدق حدیث است. باید مراقب بود تا با بیان خلاف واقع، هم آبروی افراد و هم اعتماد عمومی آسیب نبیند.

شاهرخی یکی دیگر از محورهای مهم اخلاق مدیریتی را «صدق در تعامل با مردم» عنوان کرد و گفت: در انتخابات، وعده‌های خلاف واقع و خارج از توان نباید داده شود. همچنین مسئولان باید در رفع نیازهای مردم اهتمام داشته باشند و از خدمت بی‌منت و پاسخ به کارهای نیک دیگران غفلت نکنند.

وی با تأکید بر اینکه «پایه همه این فضایل اخلاقی و اجتماعی، معنویت است» افزود: اگر اخلاق و معنویت از جامعه رخت بربندد، فساد همچون توده چرکینی بنیان یک ملت و حاکمیت را از بین خواهد برد. آنچه این نظام را در چهار دهه اخیر از گردنه‌های سخت عبور داده، معنویت و اخلاق اسلامی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود، به توطئه‌های دشمنان برای تخریب نسل جوان اشاره کرد و گفت: تشکیلات عریض و طویلی در جهان شکل گرفته تا دنیا و آخرت جوانان ما را هدف قرار دهد. در برابر این صف‌آرایی دشمن، مسئولان وظیفه دارند با برنامه‌ریزی و طراحی دقیق مانع از آسیب دیدن نسل جوان شوند.

شاهرخی در ادامه سخنان خود با اشاره به مشکلات معیشتی مردم، گفت: گرانی‌های بی‌منطق مردم را تحت فشار قرار داده است. بخشی از این گرانی‌ها استانی نیست و باید در سطح ملی پیگیری شود، اما مدیران موظف‌اند صدای مردم را به مسئولان کشوری برسانند. »

وی ادامه داد: «در حوزه تولید و اشتغال نیز باید تسریع در امور صورت گیرد. بانک‌ها باید از کارآفرینان اهلیت‌دار حمایت کنند تا زمینه افزایش تولید و ایجاد شغل فراهم شود. مردم انتظار دارند نتایج کارهای شبانه‌روزی مدیران در زندگی آن‌ها نمایان‌تر باشد.

امام جمعه خرم‌آباد به موضوع ازدواج و مسکن جوانان اشاره کرد و گفت: «بیش از یازده هزار نفر در نوبت دریافت وام ازدواج هستند. همچنین جوانان در زمینه ودیعه مسکن و زمین برای طرح جوانی جمعیت مشکلات جدی دارند که باید برای آن‌ها چاره‌اندیشی شود. نمی‌شود بانک‌های خصوصی از امکانات استان استفاده کنند اما منابع خود را به خارج استان منتقل کنند.

وی بر ضرورت انتخاب مدیران توانمند در همه سطوح تأکید کرد و افزود: اگر بهترین مدیر در مرکز استان باشد اما مدیران شهرستان‌ها ضعیف باشند، نتیجه مطلوبی حاصل نمی‌شود. زمان هم در حال گذر است و نباید انتخاب مدیران کارآمد به تأخیر بیفتد.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به مسئله ناترازی برق اشاره کرد و گفت: مردم از خاموشی‌های مکرر رنج می‌برند. هرچند بخشی از این مشکل به خشکسالی و خروج نیروگاه‌های برق‌آبی از مدار مربوط است، اما انتظار می‌رود تعامل مسئولان با مردم بیشتر شود و دلایل به‌طور شفاف توضیح داده شود.

شاهرخی در پایان با تأکید بر لزوم انسجام ملی گفت: باید مراقب بود هیچ حادثه‌ای موجب چندصدایی در جامعه نشود. انسجام ملی بزرگ‌ترین سرمایه ماست. مردم باید احساس کنند امروزشان بهتر از دیروز و فردایشان بهتر از امروز خواهد بود.

انتهای پیام/