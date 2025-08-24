خبرگزاری کار ایران
آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده گلیل شهرستان شیروان مهار شد

فرمانده مرزبانی خراسان شمالی گفت: آتش‌سوزی در منطقه حفاظت شده گلیل شهرستان شیروان صبح امروز (یکشنبه) با حضور به‌ موقع مرزداران پاسگاه‌های مرزی نامانلو و میلانلو مهار شد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ ابوالفضل نظری  اظهار کرد: پس از دریافت گزارش مردمی مبنی بر وقوع آتش‌سوزی در بخشی از مراتع دشت گلیل، مرزداران بلافاصله به منطقه اعزام شده و با همکاری نیروهای مردمی و محلی، حریق را در همان ساعات اولیه تحت کنترل درآوردند.

وی با بیان اینکه علت بروز این حادثه عوامل انسانی اعلام شده است، افزود: بررسی‌ها برای تعیین میزان دقیق وسعت مراتع آسیب‌دیده در دست انجام است.

فرمانده مرزبانی خراسان شمالی تصریح کرد: حضور سریع نیروهای مرزبانی موجب شد آتش از مراتع آلوده فراتر نرود و مانع وارد آمدن خسارت‌های گسترده‌تر به پوشش گیاهی و حیات وحش منطقه شود.

به گفته نظری، مرزداران همواره در کنار وظایف امنیتی و حراستی، نقش مهمی در صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست ایفا می‌کنند و در مواقع بروز بحران‌های طبیعی از جمله سیل، برف و آتش‌سوزی به یاری مردم می‌شتابند.

وی همچنین از شهروندان و گردشگران خواست در حفظ مراتع و جنگل‌ها کوشا باشند و از روشن کردن آتش یا رها کردن زباله‌های قابل اشتعال در طبیعت خودداری کنند تا شاهد چنین حوادثی نباشیم.

منطقه حفاظت شده گلیل و سرانی با ۱۸ هزار هکتار وسعت در شمال شهرستان شیروان و مرز بین ایران و ترکمنستان قرار دارد که دارای ذخیره گاه غنی و ارزشمند گیاهی و جانوری است.

این منطقه در ۸۵ کیلومتری شهر شیروان قرار دارد که با توجه به دارا بودن ویژگی‌های خاص طبیعی از جمله جنگل‌های انبوه ارس و گوناگونی پوشش گیاهی و نیز زیست خالص ترین قوچ اوریال، در ۲۷ تیرماه ۱۳۵۰ به عنوان منطقه حفاظت شده زیست محیطی اعلام شده است.

شهرستان شیروان با گستره سه هزار و ۷۸۹ کیلومتر مربع، علاوه بر منطقه حفاظت شده مرزی «گلیل و سرانی» که به عنوان زیست کره به ثبت جهانی رسیده، مناطق بکر زیست محیطی «زوارم و گلیان، بوستان شیرکوه، ییلاقات گیل‌نامانلو، بوانلو و نیز چپانلو» را در خود دارد که زیستگاه انواع پرندگان و جانوران وحشی است.

