خبرگزاری کار ایران
آتش سوزی در سالن ورزشی شهرکرد مهارشد

رییس آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد از مهار یک فقره آتش‌سوزی در یک سالن ورزشی در شهرکرد خبر داد.

به گزارش‌  ایلنا، عنایت‌الله راهنورداظهار داشت:  ساعتی قبل پرسنل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری شهرکرد برای امدادرسانی و اطفا حریق یک مجموعه‌ ورزشی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: گستردگی پهنه‌ آتش، تجمع دود و مواد اشتعال‌زا، امدادرسانی را با مخاطره‌ جدی روبرو کرده بود، که آتش‌نشانان با جان‌فشانی و حضور به موقع، ضمن اطفای حریق از گسترش آتش و بروز خسارت بیشتر جلوگیری کردند.

راهنورد بیان کرد: در این حادثه ۱۴ آتش‌نشان در چهار اکیپ امدادی نسبت به انجام عملیات اقدام کردند.

وی خاطر نشان کرد:علت آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.

 

