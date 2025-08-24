آتش سوزی در سالن ورزشی شهرکرد مهارشد

وی افزود: گستردگی پهنه‌ آتش، تجمع دود و مواد اشتعال‌زا، امدادرسانی را با مخاطره‌ جدی روبرو کرده بود، که آتش‌نشانان با جان‌فشانی و حضور به موقع، ضمن اطفای حریق از گسترش آتش و بروز خسارت بیشتر جلوگیری کردند.

راهنورد بیان کرد: در این حادثه ۱۴ آتش‌نشان در چهار اکیپ امدادی نسبت به انجام عملیات اقدام کردند.

وی خاطر نشان کرد:علت آتش‌سوزی از سوی کارشناسان در دست بررسی است.