تخریب عرصه میراث 3200 ساله اشکفت سلمان توسط شهرداری ایذه/ ثبت جهانی به خطر افتاد+فیلم

فرامرز خوشاب دبیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی ایذه « تا ری شا» به ایلنا گفت: نگرانی های ما طی چند ماه گذشته نسبت به تحرکات شهرداری ایذه پیرامون آثار فرهنگی بی مورد نبوده و متاسفانه به ما اطلاع دادند که شهرداری ایذه بدون دریافت هرگونه مجوزی با لودرهای خود از روز گذشته تا به امروز به جان محوطه اشکفت سلمان افتاده و به عرصه و حریم این میراث 3200 ساله تجاوز کرده است.

وی افزود: تخریب محوطه ۳۲۰۰ ساله اشکفت سلمان در ایذه به بهانه احداث جاده سلامت یکی از شواهد مشهود برای جلوگیری از ثبت جهانی ایذه در سازمان علمی آموزشی ملل متحد یونسکو است. شهرداری ایذه با این اقدام تمام زحمات و تلاش های چندین ساله فعالان میراث فرهنگی، اداره کل میراث فرهنگی خوزستان ، پایگاه میراث فرهنگی آیاپیر و رویای مردم فرهنگ دوست ایذه را به خطر انداخت. در واقع شهرداری ایذه با این عمل، کمر به نابودی سلامت روانی جامعه فرهنگی و گذشته تاریخی شهر ایذه بسته است.

فرامرز خوشاب در ادامه گفت: به محض دریافت خبر و گزارشات تصویری از این تخریب‌ها، فورا موضوع را با مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی خوزستان در میان گذاشتیم. طی گفتگو و ابراز نگرانی از شرایط فعلی، خواستار صدور دستور فوری برای رسیدگی و اقدام قضایی شدیم تا به کمک ابزارهای قانونی، عوامل و مسببان اصلی این تخریب بزرگ توسط مراجع قضایی را شناسایی و ضمن توبیخ به مردم معرفی کنیم.

در ادامه این پیگیری ها، زینب سهرابی سرپرست اداره میراث فرهنگی ایذه به ایلنا گفت: اقدام شهرداری ایذه در تجاوز به عرصه و حریم اشکفت سلمان بدون مجوز بوده و جلوی فعالیت این ارگان را گرفتیم. حتی یک تماس هم با ما از سوی شهرداری گرفته نشده، کما اینکه شهردار ایذه گفته تجاوز به عرصه کار پیمانکار بوده است.

به گزارش ایلنا، اشکفت سلمان یکی از آثار ارزشمند تاریخ ایران در دوره ایلام است که در قالب پرونده ثبت جهانی از سال 2007 تا کنون در لیست موقت یونسکو قرار دارد و بنا به نظر کارشناسان این محوطه به تنهایی نیز واجد ثبت جهانی است. یکی از نگرانی های فعالان میراث فرهنگی در استان خوزستان ، تعرضات مداوم شهرداری ایذه به محوطه ها و تپه های تاریخی است.

انتهای پیام/