اعلام محدودیتهای ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال در دوم شهریور
رییس پلیس راه البرز از اعمال محدودیتهای مقطعی ترافیکی در محورهای مواصلاتی کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال به مقصد مازندران در روز یکشنبه (دوم شهریور) خبر داد.
به گزارش ایلنا، سرهنگ پیمان کرمی رییس پلیس راه البرز گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، از ساعت ۱۱ روز یکشنبه دوم شهریور تردد انواع وسایل نقلیه از آزادراه تهران – شمال به سمت مازندران ممنوع میشود.
وی افزود: همچنین از ساعت ۱۲ همان روز، تردد خودروها از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس متوقف خواهد شد.
کرمی ادامه داد: بر همین اساس، خودروهایی که قصد عزیمت به استان مازندران را دارند، از صبح فردا (یکشنبه) مجاز به حرکت از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس نخواهند بود.
به گفته وی، از ساعت ۱۴ روز یکشنبه نیز تردد وسایل نقلیه از مرزنآباد به سمت کرج و تهران، با اعلام مأموران پلیس راه در محل، به صورت یکطرفه انجام میشود.