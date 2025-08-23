خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال در دوم شهریور

اعلام محدودیت‌های ترافیکی در جاده چالوس و آزادراه تهران - شمال در دوم شهریور
کد خبر : 1677184
لینک کوتاه کپی شد.

رییس پلیس راه البرز از اعمال محدودیت‌های مقطعی ترافیکی در محورهای مواصلاتی کرج – چالوس و آزادراه تهران – شمال به مقصد مازندران در روز یکشنبه (دوم شهریور) خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ پیمان کرمی رییس پلیس راه البرز گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، از ساعت ۱۱ روز یکشنبه دوم شهریور تردد انواع وسایل نقلیه از آزادراه تهران – شمال به سمت مازندران ممنوع می‌شود.

وی افزود: همچنین از ساعت ۱۲ همان روز، تردد خودروها از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز) به سمت چالوس متوقف خواهد شد.

کرمی ادامه داد: بر همین اساس، خودروهایی که قصد عزیمت به استان مازندران را دارند، از صبح فردا (یکشنبه) مجاز به حرکت از میدان امیرکبیر کرج به سمت چالوس نخواهند بود.

به گفته وی، از ساعت ۱۴ روز یکشنبه نیز تردد وسایل نقلیه از مرزن‌آباد به سمت کرج و تهران، با اعلام مأموران پلیس راه در محل، به صورت یک‌طرفه انجام می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور