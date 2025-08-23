خبرگزاری کار ایران
سرپرست صمت آذربایجان غربی:

اجرای رویه جدید تجارت مرزی در آذربایجان‌غربی با واردات نخستین محموله ۵۰۰ تنی حبوبات

سرپرست صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: با رفع مشکلات سامانه و آغاز بکار رویه جدید تجارت مرزی از ابتدای مردادماه، نخستین محموله ۵۰۰ تنی نخود وارد استان شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سخاوت خیرخواه در حاشیه بازدید از روند ترخیص حبوبات وارد شده به استان در جمع خبرنگاران،اظهار کرد: طبق قانون، رویه تجارت مرزی از اول تیرماه باید آغاز می‌شد اما به دلیل مشکلات سامانه، اجرای آن به مردادماه موکول شد.

وی افزود: در این چارچوب، واردات ۸۷ گروه کالایی با شرایط خاص امکان‌پذیر است و برای آذربایجان‌غربی سهمیه‌ای معادل ۴۵۰ میلیون دلار تا پایان سال در نظر گرفته شده است.

خیرخواه گفت:تاکنون ۴۸ کارگزار در استان فعال شده‌اند که این فرآیند را مدیریت می‌کنند و نخستین قرارداد واردات با حجم ۱۰هزاررتن حبوبات از هند منعقد شده است.

سرپرست صمت استان ادامه داد: نخستین بخش این قرارداد شامل محموله‌ای ۵۰۰ تنی بوده که امروز وارد استان شد و ادامه محموله‌ها نیز به تدریج به کشور می‌رسند.

سرپرست صمت آذربایجان‌غربی تصریح کرد: اجرای این رویه، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، منافع قابل توجهی برای مرزنشینان دارد؛ به‌گونه‌ای که ۱۱ درصد ارزش کالاهای وارداتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به نفع مردم منطقه خواهد بود.

به گفته وی، شش درصد این سود به‌طور مستقیم به مرزنشینان تعلق می‌گیرد و پنج درصد نیز در قالب ارزش افزوده گمرکی صرف زیرساخت‌های منطقه می‌شود.

خیرخواه تاکید کرد: در صورت تحقق کامل سهمیه واردات، استان از این محل بیش از دو هزار میلیارد تومان منفعت اقتصادی خواهد داشت.

وی تاکید کرد:این واردات همچنین مواد اولیه کارگاه‌های کوچک فرآوری و بسته‌بندی حبوبات در شهرستان‌های ارومیه، آذرشهر، مغان و دیگر نقاط استان را تأمین خواهد کرد و در رشد اقتصاد منطقه تأثیرگذار خواهد بود.

