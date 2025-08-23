به گزارش خبرنگار ایلنا، سخاوت خیرخواه در حاشیه بازدید از روند ترخیص حبوبات وارد شده به استان در جمع خبرنگاران،اظهار کرد: طبق قانون، رویه تجارت مرزی از اول تیرماه باید آغاز می‌شد اما به دلیل مشکلات سامانه، اجرای آن به مردادماه موکول شد.

وی افزود: در این چارچوب، واردات ۸۷ گروه کالایی با شرایط خاص امکان‌پذیر است و برای آذربایجان‌غربی سهمیه‌ای معادل ۴۵۰ میلیون دلار تا پایان سال در نظر گرفته شده است.

خیرخواه گفت:تاکنون ۴۸ کارگزار در استان فعال شده‌اند که این فرآیند را مدیریت می‌کنند و نخستین قرارداد واردات با حجم ۱۰هزاررتن حبوبات از هند منعقد شده است.

سرپرست صمت استان ادامه داد: نخستین بخش این قرارداد شامل محموله‌ای ۵۰۰ تنی بوده که امروز وارد استان شد و ادامه محموله‌ها نیز به تدریج به کشور می‌رسند.

سرپرست صمت آذربایجان‌غربی تصریح کرد: اجرای این رویه، علاوه بر تأمین نیاز بازار داخلی، منافع قابل توجهی برای مرزنشینان دارد؛ به‌گونه‌ای که ۱۱ درصد ارزش کالاهای وارداتی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم به نفع مردم منطقه خواهد بود.

به گفته وی، شش درصد این سود به‌طور مستقیم به مرزنشینان تعلق می‌گیرد و پنج درصد نیز در قالب ارزش افزوده گمرکی صرف زیرساخت‌های منطقه می‌شود.

خیرخواه تاکید کرد: در صورت تحقق کامل سهمیه واردات، استان از این محل بیش از دو هزار میلیارد تومان منفعت اقتصادی خواهد داشت.

وی تاکید کرد:این واردات همچنین مواد اولیه کارگاه‌های کوچک فرآوری و بسته‌بندی حبوبات در شهرستان‌های ارومیه، آذرشهر، مغان و دیگر نقاط استان را تأمین خواهد کرد و در رشد اقتصاد منطقه تأثیرگذار خواهد بود.

