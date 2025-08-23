قلعه اربابی ساعد السلطان افشار چشم انتظار توسعه گردشگری است

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد نیکنام در بازدیدمعاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، کشور از قلعه اربابی ساعد السلطان، بر لزوم توجه ویژه به این اثر تاریخی و ارزشمند اظهار داشت: قلعه اربابی افشار، یک اثر تاریخی فاخر و دارای پتانسیل‌های بالای گردشگرپذیر برای شهرستان تکاب به شمار می رود‌.

وی بیان داشت: این اثر تاریخی به عنوان یک موقوفه ارزشمند در اختیار هلال احمر قرار دارد و ما باید در حفظ ،مرمت و احیای آن گام‌های اساسی برداریم.

نیکنام تصریح کرد: این گنجینه تاریخی با وجود ظرفیت‌های عظیم برای جذب توریست و رونق اقتصادی منطقه، با چالش‌هایی حقوقی و مدیریتی نیز روبرو است که اغلب به ماهیّت وقف و نیاز به هماهنگی‌های بین‌بخشی بازمی‌گردد.

فرماندارخواستار توجه ویژه مسؤلان کشوری و استانی وحجت الاسلام میرزایی نماینده حوزه انتخابیه که عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز هستند شد وگفت : از تمامی نهادهای ذیربط، علی الخصوص اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و جمعیت هلال احمر می‌خواهیم با رویکرد تعاملی و هم‌افزا، موانع موجود را برطرف سازند.

وی تاکید نمود: تخصیص اعتبارات لازم برای مرمت، نگهداشت و همچنین تسهیل فرآیندهای مربوط به امور موقوفه و غیرموقوفه، از اولویت‌هایی است تا این قلعه بتواند به جایگاه واقعی خود در صنعت توریسم وگردشگری است دست یابد.

نیکنام بیان داشت : توسعه صنعت توریسم و گردشگری در تکاب که بالغ بر۱۷۰ اثر است علاوه بر آثار باستانی تخت سلیمان که چهارمین میراث جهانی ثبت شده دریونسکو است سرشار از جاذبه‌های اعجاب برانگیز طبیعی و تاریخی است، نیازمند عزمی ملی و همکاری همه‌جانبه است.

وی افزود:با رفع دغدغه‌های مربوط به قلعه افشار و سایر آثارباستانی ، مسیر را برای شکوفایی اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در این شهرستان هموار خواهد شد.

