تصادف مرگبار در سمیرم جاده یاسوج با یک فوتی و ۷ مصدوم

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی، مسئول روابط عمومی اورژانس و فوریت‌های پزشکی اصفهان اظهار داشت: تصادف یک دستگاه ون و کامیونت ایسوزو صبح امروز در سمیرم جاده یاسوج گردنه خاک نسوز به اورژانس گزارش شد.

وی با اشاره به اعزام سه کد ۱۱۵ و یک کد هلال‌احمر به محل حادثه گفت: در این تصادف ۷ نفر شامل ۴ کودک ۲ تا یازده سال و ۳ مرد مصدوم شدند.

عابدی با بیان اینکه مصدومان حادثه به بیمارستان سیدالشهدای سمیرم اعزام شدند، گفت: در این تصادف یک مرد ۵۵ ساله فوت کرد.

