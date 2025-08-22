تصادف مرگبار در سمیرم جاده یاسوج با یک فوتی و ۷ مصدوم
مسئول روابط عمومی اورژانس و فوریتهای پزشکی اصفهان گفت: تصادف یک دستگاه ون و کامیونت ایسوزو در سمیرم جاده یاسوج یک فوتی و ۷ مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی، مسئول روابط عمومی اورژانس و فوریتهای پزشکی اصفهان اظهار داشت: تصادف یک دستگاه ون و کامیونت ایسوزو صبح امروز در سمیرم جاده یاسوج گردنه خاک نسوز به اورژانس گزارش شد.
وی با اشاره به اعزام سه کد ۱۱۵ و یک کد هلالاحمر به محل حادثه گفت: در این تصادف ۷ نفر شامل ۴ کودک ۲ تا یازده سال و ۳ مرد مصدوم شدند.
عابدی با بیان اینکه مصدومان حادثه به بیمارستان سیدالشهدای سمیرم اعزام شدند، گفت: در این تصادف یک مرد ۵۵ ساله فوت کرد.