خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تصادف مرگبار در سمیرم جاده یاسوج با یک فوتی و ۷ مصدوم

تصادف مرگبار در سمیرم جاده یاسوج با یک فوتی و ۷ مصدوم
کد خبر : 1676739
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول روابط عمومی اورژانس و فوریت‌های پزشکی اصفهان گفت: تصادف یک دستگاه ون و کامیونت ایسوزو در سمیرم جاده یاسوج یک فوتی و ۷ مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش ایلنا از اصفهان، عباس عابدی، مسئول روابط عمومی اورژانس و فوریت‌های پزشکی اصفهان اظهار داشت: تصادف یک دستگاه ون و کامیونت ایسوزو صبح امروز در سمیرم جاده یاسوج گردنه خاک نسوز به اورژانس گزارش شد.

وی با اشاره به اعزام سه کد ۱۱۵ و یک کد هلال‌احمر به محل حادثه گفت: در این تصادف ۷ نفر شامل ۴ کودک ۲ تا یازده سال و ۳ مرد مصدوم شدند.

عابدی با بیان اینکه مصدومان حادثه به بیمارستان سیدالشهدای سمیرم اعزام شدند، گفت: در این تصادف یک مرد ۵۵ ساله فوت کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور