آتشسوزی در مراتع ارتفاعات درآکین شهرستان چالوس
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-نوشهر از ادامه عملیات مهار آتشسوزی در مراتع ارتفاعات درآکین شهرستان چالوس خبر داد و گفت: برای مهار حریق از استانداری درخواست بالگرد شد.
به گزارش ایلنا، مهرداد خزاییپول روز جمعه اظهار کرد: عصر پنجشنبه آتشسوزی در مراتع منطقه درآکین به سمت داوه از مسیر روستای گیجان رخ داد. این حریق در ارتفاعات حدود سههزار متری به وقوع پیوسته و فاصله نزدیکترین روستا تا محل حادثه حدود چهار تا پنج ساعت پیادهروی است.
وی تصریح کرد: به دلیل صعبالعبور بودن منطقه، هماهنگیها برای اعزام بالگرد انجام شده اما این اقدام منوط به تأیید شرایط جوی از سوی سازمان هواشناسی خواهد بود.
این مقام مسوول افزود: هماکنون دو اکیپ از نیروهای حفاظتی شهرستان به همراه گروههای مردمی روستاهای اطراف در منطقه حضور دارند و عملیات اطفای حریق ادامه دارد. به علت نبود پوشش آنتن تلفن همراه در ارتفاعات، ارتباط با نیروهای حاضر در محل دشوار است. همچنین در خصوص عمدی بودن حادثه و سطح دقیق آتشسوزی، اطلاعات تکمیلی متعاقباً اعلام میشود.