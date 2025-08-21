رئیس اورژانس استان قزوین خبر داد:
17 نفر مصدوم در 4 سانحه تصادف و واژگونی خودرو
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین از مصدومیت 17 نفر در چهار سانحه جادهای استان قزوین در روز پنجشنبه سیام مرداد (امروز) خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، یوسف اکبری شهرستانکی با بیان اینکه امروز در چهار سانحه رانندگی و جادهای 17 نفر مصدوم شدند، اظهارکرد: این حوادث شامل دو تصادف رانندگی با 10 نفر مصدوم و دو سانحه واژگونی خودرو با هفت نفر مصدوم است.
وی اضافه کرد: در سانحه نخست بر اثر برخورد یک دستگاه تریلی با وانت در آزادراه قزوین به سمت کرج پنج نفر دچار مصدومیت شدند که سه نفر از آنان توسط اورژانس به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل و دو نفر نیز بهصورت سرپایی در محل درمان شدند.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین گفت: ساعت 13:37 امروز حادثه برخورد یک دستگاه تریلی با یک دستگاه وانت در آزادراه قزوین - کرج (مسیر به سمت کرج، حدفاصل کاسپین و نیروگاه شهید رجایی) به مرکز فوریتهای پزشکی استان گزارش شد.
اکبری شهرستانکی افزود: در پی این حادثه، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاههای اورژانس محمدیه و کاسپین به محل اعزام شدند. تیمهای اعزامی پس از ارزیابی وضعیت مصدومان، ضمن انجام اقدامات درمانی، سه تن از مصدومان را برای ادامه درمان به بیمارستان شهید رجایی قزوین انتقال دادند. همچنین دو نفر از مصدومان بهصورت سرپایی در محل حادثه مداوا شدند.
وی ادامه داد: اما در تصادف دوم در پی برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید در داخل شهر مهرگان پنج نفر مصدوم شدند که این حادثه در ساعت 17:54 امروز در محدوده شهری مهرگان به وقوع پیوست که با اعلام حادثه به مرکز ارتباطات 115 بلافاصله یک دستگاه آمبولانس از پایگاه اورژانس مهرگان به محل اعزام شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین گفت: بر اساس ارزیابی اولیه کارشناسان اورژانس، در این سانحه پنج نفر دچار آسیبدیدگی شده بودند که از این تعداد، چهار مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی به بیمارستان رازی انتقال یافتند و یک نفر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شد.
2 واژگونی خودرو با 7 نفر مصدوم
اکبری شهرستانکی همچنین با اشاره به وقوع دو سانحه واژگونی خودرو عنوان کرد: همچنین امروز وقوع دو سانحه رانندگی دیگر در محورهای مواصلاتی استان قزوین منجر به مصدوم شدن هفت نفر شد. تیمهای امدادی اورژانس پیشبیمارستانی با حضور سریع در محل حوادث، خدمات درمانی لازم را به مصدومان ارائه دادند.
وی اضافه کرد: نخستین حادثه در ساعت 14:18 در محور زیاران رخ داد؛ بر اثر واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 207 چهار نفر مصدوم شدند. تیم اورژانس پایگاه زیاران بلافاصله به محل اعزام شد که پس از انجام اقدامات، سه مصدوم به بیمارستان شهید رجایی قزوین منتقل شدند و یک نفر نیز در محل بهصورت سرپایی درمان شد.
رئیس اورژانس پیشبیمارستانی استان قزوین ادامه داد: دومین حادثه در ساعت 18:44 و در مسیر آزادراه کرج – قزوین در لاین منتهی به قزوین، به وقوع پیوست. در این سانحه واژگونی یک دستگاه خودروی پژو 206 موجب مصدومیت سه نفر شد.
اکبری شهرستانکی ادامه داد: با اعلام حادثه پایگاههای اورژانس جادهای آبیک، ناصرآباد و همچنین تیم امداد و نجات هلالاحمر به محل اعزام شدند. مصدومین از طریق آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان رازی قزوین انتقال یافتند.