خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

استقرار هوای گرم در اصفهان ادامه دارد

استقرار هوای گرم در اصفهان ادامه دارد
کد خبر : 1676574
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی هواشناسی اصفهان گفت: نوسان دمای کلان‌شهر اصفهان طی ساعت پیش رو به ۲۰ درجه سلسیوس می‌رسد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان‌دهنده جوی به نسبت پایدار تا پایان هفته جاری است.

به گفته وی، طی این مدت آسمانی صاف، در برخی نقاط همراه با غبار و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد با احتمال تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

رئیس اداره پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی هواشناسی اصفهان افزود: همچنین احتمال خیزش گردوخاک موقتی در نیمه شرقی استان وجود دارد.

امینی اضافه کرد: استقرار هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

به گفته وی، طی ۲۴ ساعت آینده دمای استان تغییر محسوسی ندارد و بیشینه دمای کلان‌شهر اصفهان در گرم‌ترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر می‌رسد.

امینی گفت: در این بازه زمانی، کاشان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرم‌ترین و میمه با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر خنک‌ترین نقاط استان خواهند بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور