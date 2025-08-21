استقرار هوای گرم در اصفهان ادامه دارد
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی هواشناسی اصفهان گفت: نوسان دمای کلانشهر اصفهان طی ساعت پیش رو به ۲۰ درجه سلسیوس میرسد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، لیلا امینی اظهار کرد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده جوی به نسبت پایدار تا پایان هفته جاری است.
به گفته وی، طی این مدت آسمانی صاف، در برخی نقاط همراه با غبار و در ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد با احتمال تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
رئیس اداره پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات جوی هواشناسی اصفهان افزود: همچنین احتمال خیزش گردوخاک موقتی در نیمه شرقی استان وجود دارد.
امینی اضافه کرد: استقرار هوای گرم تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.
به گفته وی، طی ۲۴ ساعت آینده دمای استان تغییر محسوسی ندارد و بیشینه دمای کلانشهر اصفهان در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۸ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
امینی گفت: در این بازه زمانی، کاشان با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر گرمترین و میمه با کمینه دمای ۱۳ درجه سلسیوس بالای صفر خنکترین نقاط استان خواهند بود.