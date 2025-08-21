پرداخت بیش از 4000 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1402

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: بیش از 10 هزار و 613 میلیارد ریال تسهیلات بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 به استان مرکزی اختصاص یافته که تاکنون 38 درصد این منابع مالی در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در بخش های مختلف به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده است.

وی به برگزاری نشست‌های متعدد در خصوص ارائه این تسهیلات اشاره کرده و ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 10 نشست شامل 5 نشست کارشناسی و 5 نشست کمیته استانی در راستای اجرای طرح تسهیلات بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 در این استان برگزار شده است.

انتهای پیام/