خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرکل امور اقتصادی استان مرکزی خبر داد:

پرداخت بیش از 4000 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1402

پرداخت بیش از 4000 میلیارد ریال تسهیلات تبصره 18 قانون بودجه 1402
کد خبر : 1676550
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی گفت: 4031 میلیارد ریال تسهیلات بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 در این استان پرداخت شد. این منابع مالی به 152 عنوان طرح کشاورزی، ورزشی و بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان پرداخت شده است.

به گزارش ایلنا، سعید ملااسماعیلی افزود: بیش از 10 هزار و 613 میلیارد ریال تسهیلات بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 به استان مرکزی اختصاص یافته که تاکنون 38 درصد این منابع مالی در راستای افزایش تولید و ایجاد اشتغال در بخش های مختلف به متقاضیان این تسهیلات پرداخت شده است.

وی به برگزاری نشست‌های متعدد در خصوص ارائه این تسهیلات اشاره کرده و ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون 10 نشست شامل 5 نشست کارشناسی و 5 نشست کمیته استانی در راستای اجرای طرح تسهیلات بند (ب) تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 در این استان برگزار شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور