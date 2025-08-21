حجت‌الاسلام مهدی دربانی، امام جمعه چهارباغ در نشست خبری و در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا با موضوع چگونگی برخورد با ویلاسازی‌ها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز در چهارباغ که گاهی با سفارش غیرمجاز مسئولین انجام می‌شود، تاکید کرد که سفارش مسئولین در ارتباط با ساخت و‌ ساز غیرمجاز در شهرستان چهارباغ مطرح شده اما ما در مقابل آن ایستادگی کردیم.

وی افزود: به هیچ عنوان کار سفارشی را نمی‌پذیریم. نمی‌گویم سفارش وجود ندارد، اما تلاش من این است که در برابر هرگونه اقدام غیرقانونی بایستم. متأسفانه تراکنش‌های مالی حاصل از این تخلفات در حوزه ساختمان و ویلاسازی به‌قدری بالاست که هر فردی را ممکن است دچار وسوسه کند، اما عملکرد ما نشان داده که در برابر فساد کوتاه نمی‌آییم و هزینه آن را نیز پرداخت کرده‌ایم.

حجت‌الاسلام دربانی با اشاره به شایعات و فشارهایی که در جریان مقابله با فساد متوجه او و دفترش شده است، تصریح کرد: برای مبارزه با فساد هزینه داده‌ایم و همچنان هم ایستاده‌ایم. آخرین شایعاتی که علیه من منتشر شد، به خوبی نشان می‌دهد که این مسیر، مسیری پرهزینه است؛ اما در برابر تخلف و فساد کوتاه نمی‌آییم.

امام جمعه چهارباغ همچنین با تأکید بر ضرورت همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و قضایی در این زمینه، تصریح کرد: جذابیت سود در تغییر کاربری‌ها و فروش غیرمجاز زمین به‌قدری بالاست که برخی حاضرند چندین بار تخریب و بازسازی کنند، اما همچنان ادامه دهند. این یک معضل جدی است که نیازمند عزم ملی و همکاری همه مسئولان برای مهار آن است.

وی در پایان با یادآوری جایگاه تاریخی و فرهنگی این شهرستان خاطرنشان کرد: ما تلاش می‌کنیم تا جلوی تخریب باغات و تغییر کاربری‌های غیرمجاز گرفته شود، اما واقعیت این است که با تراکنش‌های چند صد میلیاردی در این حوزه مواجهیم و مقابله با آن نیازمند همکاری جدی‌تر همه دستگاه‌هاست.

