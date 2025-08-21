به گزارش خبرنگار ایلنا، سیدمصطفی آذرکیش در جریان بازدید از هنرستان جوار صنعت شرکت ماشین‌سازی اراک، افزود: توسعه هنرستان‌های جوار صنعت از جمله اهداف مهم دولت به شمار می‌آید و این امر با هدف ارتقاء سطح آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و همچنین تأمین نیازهای بازار کار صورت می‌گیرد.

وی به فعالیت 849 هنرستان جوار صنعت در کشور اشاره کرده و ادامه داد: این مراکز آموزشی با هدف پرورش مهارت‌های عملی و نظری دانش‌آموزان، زمینه‌ساز آماده‌سازی جوانان برای ورود به بازار کار و ایجاد اشتغال در حوزه‌های مختلف صنعتی و خدماتی هستند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: دولت با حمایت از هنرستان‌های جوار صنعت، در تلاش است تا جوانان را با مهارت‌های عملی و تخصصی لازم برای ورود به صنایع مختلف آماده کند و از این طریق، بستری برای اشتغال و رشد اقتصادی کشور فراهم آورد.

آذرکیش تصریح کرد: هنرستان جوار صنعت شرکت ماشین‌سازی اراک به عنوان یک نمونه موفق در کشور فعالیت می‌کند. این مرکز آموزشی با رویکردی نوین به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، توانسته است بستر مناسبی برای پرورش استعدادها و مهارت‌های دانش‌آموزان فراهم کند و به رشد و توسعه صنعت کمک کند.

هنرستان‌های جوار صنعت می‌توانند آسیب‌های اجتماعی را به حداقل برسانند

مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی نیز با تشکر از شرکت ماشین‌سازی اراک به خاطر همکاری مؤثر این شرکت با هنرستان جوار صنعت، گفت: این همکاری نه تنها به توسعه این مرکز آموزشی کمک کرده، بلکه زمینه‌ساز تربیت دانش‌آموزانی خواهد بود که در آینده به صنعتگران بزرگ کشور تبدیل می‌شوند.

عبدالرضا پیرحسینلو افزود: مجموعه هنرستان‌های جوار صنعت با توجه به امکانات و زیرساخت‌های موجود، می‌توانند آسیب‌های اجتماعی را به حداقل برسانند. آموزش مهارت‌های حرفه‌ای و ارتقای توانمندی جوانان در این هنرستان‌ها، نه تنها به پیشرفت فردی آنها کمک می‌کند، بلکه به سلامت اجتماعی جامعه نیز یاری می‌رساند.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در سفر یک روزه خود به استان مرکزی در شهرستات اراک از پژوهش‌سرای قلم‌چی، هنرستان جوار صنعت شرکت ماشین‌سازی اراک، مدرسه تاریخی صمصامی، هنرستان هوانوردی ساتراپ این شهر و دانشگاه فرهنگیان استان مرکزی بازدید کرد.

