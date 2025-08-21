لرستان شنبه تعطیل شد

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه در تشریح این تصمیم گفت: ناترازی برق یکی از مشکلات جدی کشور است که استان ما نیز از این شرایط متأثر شده است.

وی افزود: برای کاهش خاموشی‌ها و مدیریت بهتر مصرف، ضروری است مردم همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی اظهار داشت: توصیه اکید ما به مردم این است که چراغ‌ها و وسایل برقی غیرضروری را خاموش کنند و تنها در حد ضرورت از انرژی برق استفاده نمایند.

شاهرخی ادامه داد: در جلسه کارگروه مقرر شد قطعی‌های برق با اطلاع قبلی و به‌صورت دقیق به مردم اعلام شود تا شهروندان بتوانند برنامه‌ریزی روزانه خود را بر آن اساس تنظیم کنند. این اقدام موجب افزایش رضایتمندی عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت برق موجود خواهد شد و در عین حال صنایع و اشتغال کمتر آسیب خواهند دید.

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد روز شنبه آینده ادارات دولتی تعطیل باشند، اما شرکت‌ها و مراکز خدمات‌رسان همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

این تعطیلی شامل دستگاه‌های قضایی از جمله دادگستری‌ها و دادسراها نیز خواهد بود. »

