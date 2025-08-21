خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لرستان شنبه تعطیل شد

لرستان شنبه تعطیل شد
کد خبر : 1676518
لینک کوتاه کپی شد.

با تصمیم کارگروه مدیریت مصرف انرژی استان و تأیید استاندار لرستان، روز شنبه یکم شهریور ادارات دولتی استان تعطیل خواهند بود؛ اما دستگاه‌ها و مراکز خدمات‌رسان طبق روال به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز پنجشنبه در تشریح این تصمیم گفت: ناترازی برق یکی از مشکلات جدی کشور است که استان ما نیز از این شرایط متأثر شده است. 

وی افزود: برای کاهش خاموشی‌ها و مدیریت بهتر مصرف، ضروری است مردم همکاری لازم را داشته باشند. 

استاندار لرستان با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی اظهار داشت: توصیه اکید ما به مردم این است که چراغ‌ها و وسایل برقی غیرضروری را خاموش کنند و تنها در حد ضرورت از انرژی برق استفاده نمایند. 

شاهرخی ادامه داد: در جلسه کارگروه مقرر شد قطعی‌های برق با اطلاع قبلی و به‌صورت دقیق به مردم اعلام شود تا شهروندان بتوانند برنامه‌ریزی روزانه خود را بر آن اساس تنظیم کنند. این اقدام موجب افزایش رضایتمندی عمومی و استفاده بهینه از ظرفیت برق موجود خواهد شد و در عین حال صنایع و اشتغال کمتر آسیب خواهند دید. 

استاندار لرستان خاطرنشان کرد: بر همین اساس تصمیم گرفته شد روز شنبه آینده ادارات دولتی تعطیل باشند، اما شرکت‌ها و مراکز خدمات‌رسان همچنان به فعالیت خود ادامه خواهند داد. 

این تعطیلی شامل دستگاه‌های قضایی از جمله دادگستری‌ها و دادسراها نیز خواهد بود. »

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بانک ملی
تویوتا
اسپیدکس
کرمان خودرو
صادرات
پتروشیمی فناوران
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

قیمت بلوک هبلکس

سیم و کابل خراسان

قیمت دیزل ژنراتور