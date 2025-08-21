۳۶ طرح صنعتی و معدنی در فارس بهره برداری می شود

به گزارش ایلنا، کریم مجرب با اشاره به شعار هفته دولت در سال ۱۴۰۴ «۱۲ماه تلاش، ۱۲ روز دفاع»؛ ( دولت در کنار مردم) افزود: این طرح‌ها زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۴۸۵ نفر را فراهم و جهشی چشمگیر در اقتصاد استان ایجاد کرده‌اند.

وی با اشاره به تنوع حوزه‌های فعالیت این واحدها از جمله صنایع غذایی، معدنی، پتروشیمی، مصالح ساختمانی، صنایع تبدیلی و فناوری‌محور، اضافه کرد: بهره برداری طرح‌ها میلیون‌ها دلار ارزش افزوده سالانه ایجاد و زنجیره تولید داخلی و فناوری را تقویت می نمایند.

مجرب افزود: تولیدات این واحدها شامل محصولات معدنی و فولادی مانند شمش و بیلت فولادی، کلاف‌های آلیاژی، لوله بدون درز، کنسانتره آهن و کرومیت، صنایع شیمیایی مانند متانول، گلیسیرین، رزین و چسب، محصولات بسته‌بندی و مصرفی همچون نوشیدنی‌ها، آب معدنی و مصنوعات چوبی است.

مدیرکل صمت فارس عنوان کرد: این پروژه‌ها در شهرستان‌های نی‌ریز، کوار، خرم‌بید، شیراز، داراب، مهر، زرقان، سپیدان، مرودشت، آباده، اوز و فسا وارد فاز اجرایی شده‌اند.

وی بیان داشت: افتتاح این طرح‌ها، نمادی از همکاری دولت و بخش خصوصی در راستای رونق تولید، اشتغال‌زایی و تقویت صنعت داخلی است و نقش مهمی در تحقق توسعه بیش از پیش جذب و ایجاد سرمایه گذاری، اقتصاد پایدار، افزایش صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به واردات ایفا خواهد کرد.

