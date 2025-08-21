قتل مادر توسط پسر در پلدختر

به گزارش خبرنگار ایلنا، سرهنگ شاپور گراوند امروز پنج‌شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اعلام یک فقره قتل در سطح این شهرستان، بلافاصله کارآگاهان پلیس آگاهی در صحنه حاضر شدند.

وی افزود: مشاهدات اولیه حاکی از قتل بر اثر خفگی بوده که بلافاصله تحقیقات توسط پلیس آگاهی در دستور کار قرار گرفت.

فرمانده انتظامی پلدختر، بیان داشت: با اقدامات پلیسی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی، کمتر از ۲۴ ساعت قاتل که فرزند ارشد مقتول بود با هماهنگی قضائی دستگیر و برای تحقیقات به مقر انتظامی دلالت داده شد.

سرهنگ گراوند، گفت: متهم در تحقیقات پلیس به قتل مادر خود به انگیزه مسائل و اختلافات مالی اعتراف که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی شد.

