به گزارش ایلنا از رشت،هادی حق‌شناس ظهر پنجشنبه در جلسه شورای کشاورزی استان گیلان که با حضور غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در سالن غدیر استانداری برگزار شد، با اشاره به شرایط مطلوب اقلیمی و بارندگی‌های اخیر اظهار داشت: استان گیلان دارای حدود ۹ هزار آب‌بندان است که می‌تواند بدون نیاز به فناوری‌های جدید حدود ۲۷۰ میلیون متر مکعب آب ذخیره کند و این امر کشاورزی استان را در برابر کم‌آبی بیمه خواهد کرد.

استاندار گیلان افزود: ظرفیت بنادر استان نیز قابل توجه است و بنادر گیلان توان بارگیری همزمان ۲۰ کشتی ۶۰ هزار تنی را دارند اما سال گذشته تنها ۸۰ درصد این ظرفیت استفاده شده است.

وی با بیان اینکه تنها ۴۰ درصد کارخانجات آرد استان فعال هستند، بر استفاده بهتر از ظرفیت‌ها تأکید کرد و افزود: نوسازی شالیکوبی‌ها نیز باید در اولویت باشد چرا که ریزدان برنج در شالیکوبی‌های سنتی به ۱۸ درصد می‌رسد و با نوسازی این میزان نصف خواهد شد که به افزایش کیفیت برنج کمک می‌کند.

حق‌شناس همچنین ظرفیت صادرات کیوی را یادآور شد و گفت: اگر تاریخ صادرات محصول کیوی از نیمه شهریورماه جلوتر بیفتد، این محصول می‌تواند سهم بیشتری در ارزآوری داشته باشد. وی درباره تولید جوجه یک‌روزه نیز اظهار داشت: سالانه یک میلیون قطعه جوجه تولید می‌شود که با حمایت می‌توان این رقم را به ۴ میلیون قطعه افزایش داد و ۱۰ درصد نیاز کشور را تأمین کرد.

استاندار گیلان با بیان اینکه استان دومین تولیدکننده مرغ گوشتی کشور است، خاطرنشان کرد: تأمین مستقل نهاده‌ها موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت محصولات خواهد شد و هدف استان، افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی و دامی در کشور است.

انتهای پیام/